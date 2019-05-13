Нельзя делать самостоятельно: Комаровский предостерег родителей

Доктор Комаровский рассказал о неотложной помощи в экстренных случаях
Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как действовать в том случае, если у ребенка в горле застряла рыбная кость. Об этом именитый педиатр поведал на своей Instagram-странице.
По словам Комаровского, ранее предупредившего об опасности ожирения, самостоятельное извлечение рыбной кости небезопасно, поскольку кость может повредить гортань или пищевод, также ребенок может ее проглотить - в этом случае есть риск застревания в пищеводе.
"Если у вас есть возможность обратиться к врачу, не предпринимайте самостоятельных попыток извлечения", - пишет Комаровский.
Также педиатр рассказал, как оказать ребенку неотложную помощь при застревании кости в горле, и в каких случаях категорически запрещено это делать самостоятельно.
Комаровский рассказал о помощи при застревании кости в горле (коллаж: РБК-Украина)
Напомним, Евгений Комаровский рассказал, что нужно знать о закаливании горла и предостерег родителей о неприятностях.
Ранее Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые нужны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей.
К слову, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.