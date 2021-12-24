Прикрашаємо будинок до Різдва: як створити затишну святкову атмосферу

Незалежно від того, коли ви святкуєте Різдво — 25 грудня або 7 січня — відповідний момент перетворити будинок, створивши святкову атмосферу чарівництва і затишку — саме зараз. Прості поради з декорування інтер'єру допоможуть досягти бажаного результату.

Рекомендації щодо практичного чарівництва для вашої квартири читайте на РБК-Україна Realty.

Задійте простір

Перш ніж планувати святковий декор, подумайте, скільки місця вам потрібно для роботи і де ви можете розмістити прикраси. Це важливо зробити для того, щоб ваш простір виглядав стильно, але не перевантажено. Базовий критерій у виборі прикрас — їх розмір. Невелика, красиво прикрашена ялинка куди краще, ніж дерево до стелі, яке займе половину кімнати. Перш ніж йти в магазин за декором — намітьте зони, які збираєтеся прикрасити і складіть список, які саме прикраси ви плануєте в них розмістити. Фото: Pinterest

Найпростіші у виконанні — це золоті та срібні колірні теми. Це не означає, що все повинно сліпуче блищати, якщо до душі лаконічність — можна легко підібрати стриманий і елегантний декор.

Грамотно прикрасити простір допоможуть акценти. Золоте правило: використовувати один панівний колір. Тренд в декоруванні — природні прикраси, додайте в святковий інтер'єр падуб, плющ, ягоди і соснові шишки. Фото: Pinterest

Колір

Завдяки колірній схемі, можна уніфікувати будинок і гарантувати, що речі не будуть виглядати безглуздо. Традиційні для Різдва поєднання: червоний і золотий, срібний і білий, золотий і зелений — класичні пари, прекрасно доповнюють один одного.

Натуральне дерево також добре поєднується з червоним, золотим, зеленим і сріблястим. Вінтажні теми теж можуть мати чудовий вигляд, не бійтеся змішувати кольори і тканини. Для наочності можна створити дошки настрою для натхнення. Фото: Pinterest

Яскраві кольори будуть в тренді в 2022 році. Замість класичного срібла і золота, доречно використовувати яскравий синій, фіолетовий, пурпурний.

Зосередившись на кольорі, ви природним чином створите тему у вашому домі, і вас не спокушають випадкові прикраси, які не підходять до обраної вами палітрі.

Фокус

Щоб побороти спокусу прикрасити кімнату всім і відразу і не переборщити з різдвяними прикрасами, дизайнери рекомендують зосередити увагу на одній області в кожній кімнаті, будь-то дерево у вітальні, гірлянда на сходах або яскравий стіл в їдальні. Фото: Pinterest

Зосередившись в першу чергу на одній області кімнати, буде легше і зрозуміліше як прикрасити решту простору, переконавшись, що воно відповідає "центральному елементу".

Практичність прикрас

Важливо враховувати практичність різдвяних прикрас — вони не повинні заважати вам займатися повсякденними справами. Велике дерево в коридорі може бути красивим, але якщо воно заважає повісити пальто, то з часом це буде приносити більше роздратування, ніж радості.

Подумайте, коли і як ви використовуєте кожну область своїх кімнат, перш ніж прикрашати їх. Наприклад, декоративні елементи на кухонних стільницях, швидше за все, просто будуть заважати? Фото: Pinterest

Чудова прикраса — різдвяні вінки, які висять на двері, стіні або вікні, вони просто і красиво поєднуються зі святковим декором в будь-якому місці будинку.

Теми

Коли справа доходить до планування святкового декору, корисно подумати про теми, оскільки вони допоможуть спростити організацію простору.

Ви можете вибирати з безлічі різних різдвяних тем декору в залежності від особистих переваг в інтер'єрі — головне вибрати ту, яка вам найбільше підходить.

Гаряча тенденція різдвяного декору в 2022 році — небо і космос. Синьо-блакитна палітра відмінно підійде в її реалізації. Срібло і золото залишаються актуальними в кожне Різдво. Вони додають блиск і задають святковий настрій. Фото: Pinterest

Як ми розповідали — традиційна тема різдвяного декору включає класичний червоний, зелений і білий кольори з блискучими металевими поверхнями. Хоча ця тенденція досить максималістична, вона все одно буде відмінно виглядати в більшості будинків.

Сільський і скандинавський стиль — якщо ви віддаєте перевагу більш стриманому декору, цей тренд якраз для вас. Настінні килими з макраме, прості ялинкові прикраси з дроту, дерев'яні спідниці для різдвяних ялинок і золоті геометричні свічники — все це додасть святкові штрихи сучасному будинку. Тема скандинавського листя популярна вже кілька років: холодні тони зеленого і сріблястого кольорів привносяться в будинок з використанням вінків, гірлянд та інших природних акцентів.

Зовнішній декор і свічки

Не слід забувати і про ключові області для прикраси. Крім ялинки доречно також прикрасити камін, вхідні двері і сходи. Прикраса віконної рами і обрамлення вхідних дверей — вітальний жест гостям і сусідам, а ще внесок у святкову атмосферу на вулиці. Використовуйте гірлянду — можна акуратно закрутити довгі гілки плюща навколо шнура, потім закріпити бантами стрічку темно-малинового кольору.

І звичайно ж не забудьте розпушити різдвяне дерево. Переконайтеся, що гілки добре розправлені і виглядають ефектно. Це особливо корисно, якщо ви купуєте різдвяну ялинку з доставкою, так як вона, швидше за все, буде прим'ята після процесу доставки. Фото: Pinterest

Переконайтеся, що ви вибрали тепле світло — використання жовтих вогнів при оздобленні будинку, на відміну від яскравих і холодних, миттєво створить ту затишну атмосферу, яка визначає зимові свята. Невіддільний елемент різдвяної пори — декоративні свічки, прикрашені гілочками ялини або білим розсипом. У магазинах можна знайти свічки з ароматом хвої, кориці, чорничного пирога і цитруса.

Сенс різдвяного декору в атмосфері свята і дива, і найкраще, що ми зможемо створити свято самостійно.

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