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Підірвали харківських підлітків: РФ поповнила список на обмін

STYLERВійна    24.09.2019 - 17:35
Підірвали харківських підлітків: РФ поповнила список на обмін
Новий список обміну України з РФ - звільнять терористів, які вбили підлітків (колаж: РБК-Україна)

Як повідомляється, в список на обмін були внесені імена терористів, обвинувачених у вбивстві підлітків і активістів у 2015 році

Новий список обміну України з РФ включає імена трьох терористів, які вбили підлітка і ще кількох людей під час патріотичної акції на честь річниці подій Евромайдана 22 лютого 2015 року в Харкові. Росія вимагає їх звільнення і повернення на батьківщину. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці в Facebook.

Влада РФ вимагає відпустити Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцкого і Сергія Башликова.

Підірвали харківських підлітків: РФ поповнила список на обмін

Новий список обміну України з РФ - звільнять терористів, які вбили підлітків (фото: facebook.com/andriy.tsaplienko)

"Дуже боляче. Все розумію, але не можу не написати. 15-річний Даня Дідик йшов попереду колони з українським прапором під час ходи гідності у Харкові в 2015 році. Терористи, спостерігали за рухом колони і підірвали вибуховий пристрій з телефону, не могли не бачити, що до вибухівки підходить дитина. Але вони натиснули кнопку і вбили Даню і ще трьох українських активістів. Нелюдів збираються відпустити на свободу. Я тільки дізнався, що росіяни включили в список на обмін Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова", - написав він.

    Новий список обміну України з РФ - звільнять терористів, які вбили підлітків (фото: facebook.com/andriy.tsaplienko)

    За його словами, в Харкові після теракту ще довго не було ходи з українськими прапорами.

    "Майже триста наших полонених у Росії і на окупованій території. Їх треба витягати. Досить послухати розповіді про катування тих, хто повернувся звідти. Питання в тому - яка ціна. Що будуть відчувати батьки Дані, коли вбивць просто відпустять у Росію", - додав Цаплієнко.

    Підірвали харківських підлітків: РФ поповнила список на обмін

    Новий список обміну України з РФ - звільнять терористів, які вбили підлітків (скріншот: facebook.com/andriy.tsaplienko)

    Нагадаємо, в результаті теракту на місці загинули дві людини - відомий харківський активіст Евромайдана Ігор Толмачов і підполковник міліції Вадим Рибальченко і поранено одинадцять осіб. На наступний день 15-річний Данило Дідик, який в результаті вибуху отримав важку черепно-мозкову травму і впав у кому - помер. 24 лютого також помер ще один поранений в результаті вибуху - 18-річний студент Харківської Академії міського господарства Микола Мельничук. Пізніше в прокуратурі розповіли, що смерть активістів настала через розрив протипіхотної міни.

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