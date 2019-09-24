Взорвали харьковских подростков: РФ пополнила список на обмен

Новый список обмена Украины с РФ - освободят террористов которые убили подростков (коллаж: РБК-Украина)

Как сообщается, в список на обмен были внесены имена террористов, обвиняемых в убийстве подростков и активистов в 2015 году

Новый список обмена Украины с РФ включает имена трех террористов, которые убили подростков и еще нескольких людей во время патриотической акции в честь годовщины событий Евромайдана 22 февраля 2015 года в Харькове. Россия требует их освобождения и возвращения на родину. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

Власти РФ требуют отпустить Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

Новый список обмена Украины с РФ - освободят террористов которые убили подростков (фото: facebook.com/andriy.tsaplienko)

"Очень больно. Все понимаю, но не могу не написать. 15-летний Даня Дидик шел впереди колонны с украинским флагом во время шествия достоинства в Харькове в 2015 году. Террористы, наблюдали за движением колонны и взорвали взрывное устройство с телефона, не могли не видеть, что к взрывчатке подходит ребенок. Но они нажали кнопку и убили Даню и еще трех украинских активистов. Нелюдей собираются отпустить на свободу. Я только узнал, что россияне включили в список на обмен Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова", - написал он.

Новый список обмена Украины с РФ - освободят террористов которые убили подростков (фото: facebook.com/andriy.tsaplienko)

По его словам, в Харькове после теракта еще долго не было шествия с украинскими флагами.

"Почти триста наших пленных в России и на оккупированной территории. Их надо вытаскивать. Достаточно послушать рассказы о пытках тех, кто вернулся оттуда. Вопрос в том - какая цена. Что будут чувствовать родители Дани, когда убийц просто отпустят в Россию", - добавил Цаплиенко.

Новый список обмена Украины с РФ - освободят террористов которые убили подростков (скриншот: facebook.com/andriy.tsaplienko)

Напомним, в результате теракта на месте погибли два человека - известный харьковский активист Евромайдана Игорь Толмачев и подполковник милиции Вадим Рыбальченко и ранены одиннадцать человек. На следующий день 15-летний Даниил Дидик, который в результате взрыва получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому, умер. 24 февраля также умер еще один раненый в результате взрыва - 18-летний студент Харьковской Академии городского хозяйства Николай Мельничук. Позже в прокуратуре рассказали, что смерть активистов наступила из-за разрыва противопехотной мины.