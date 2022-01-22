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Українцям приходять "космічні" платіжки за тепло: як можна знизити суми

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Субота 22 січня 2022 08:33
Українцям приходять "космічні" платіжки за тепло: як можна знизити суми Колаж РБК-Україна: українцям розповіли, чи можна врятуватися від захмарних платіжок за тепло
Автор: Володимир Костирін

У деяких містах України люди отримують платіжки за опалення з "космічними" сумами. Причому мова йде про жителів не тільки малоповерхових будинків, а й висоток в Одесі, Дніпрі та Запоріжжі. Нарахування сягають 100 гривень за 1 кв. м. Тепломережі пояснили, чому це відбувається, а юристи дали поради, як врятуватися від захмарних тарифів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В Одесі пенсіонерці нарахували на тепло близько 6 тисяч гривень. Інна Баринова живе зі своїм чоловіком в експериментальному будинку, побудованому за енергозберігаючими технологіями. Здавалося, що за опалення тут будуть нараховувати "копійки", але виходить - навпаки.

"Вартість за тепло кожна квартира повинна була заплатити від 5 до 11 тисяч, залежно від квадратних метрів у квартирі. Звичайно ж це у всіх викликало шок", - розповідає мешканка будинку Таміла Терезян.

Тут люди стали заручниками керуючої компанії, яка з листопада закуповує газ не як для споживачів, а за комерційними цінами. Котельню вона погрожує в лютому зупинити за борги.

Мешканці будинку в Одесі збираються до суду і на акцію протесту, а от у Запоріжжі вже на них виходять. Там близько 800 будинків, де нарахували величезні суми в платіжках за тепло.

З листопада тарифи зросли щонайменше вдвічі, розповідають запорожці, при цьому тепла в батареях немає - на термометрах у квартирах від 15 до 18 градусів.

У тепломережах, своєю чергою, звертають увагу, що в Україні з листопада діють нові правила нарахування, згідно з якими жителі малоповерхових будинків будуть платити більше, особливо - якщо у них немає теплових лічильників.

"Вони можуть звертатися до нас з договором про реструктуризацію заборгованості. Ми надамо її до кінця року, щоб людям було легше оплачувати ці комунальні послуги", - розповіла директор зі збуту концерну "Міські теплові мережі" в Запоріжжі Ганна Юдіна.

Юристи ж кажуть, що єдиним виходом для громадян стане установка лічильників тепла і зміна експлуатаційних компаній.

Втім, на практиці установка приладів обліку тепла відбувається не так просто і швидко.

Так, мешканка одного з двоповерхових будинків Запоріжжя поскаржилася, що з моменту початку опалювального сезону і до їх установки пройшло 2,5 місяці.

"За 3-кімнатну квартиру за 2,5 місяці буде нарахована сума близько 20 тисяч гривень", - каже жінка.

Після установки лічильника суми у квитанціях за тепло зменшаться мінімум на чверть, зазначають фахівці. А раніше нараховане громадяни все одно повинні сплатити, позаяк в іншому випадку їх може очікувати суд і позбавлення субсидії.

Відео: чому для українців подорожчало опалення та як можна зменшити суми в платіжках

Нагадаємо, раніше в "Київтеплоенерго" пояснили, чому платіжка за тепло зросла майже на 20% у столиці.

Додамо, що нещодавно в КМДА розповіли, як мешканці столичної багатоповерхівки вдвічі знизили рахунки за опалення, та скільки це коштувало.

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