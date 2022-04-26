Кредитні канікули під час воєнного стану: що потрібно знати українцям

Військова агресія і повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвели до того, що багато громадян втратили роботу і можливість заробляти на життя. У багатьох українців є проблеми з погашенням кредитів, а також з виплатою відсотків.

Що потрібно знати про кредитні канікули громадянам України – читайте нижче.

Верховна Рада України прийняла закон № 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". У цьому Законі внесено зміни до правил роботи банків і небанківських фінансових установ, які надають послуги з кредитування.

Що змінилося:

На час дії воєнного стану і в 30-денний термін після його припинення або скасування позичальник не буде нести відповідальність перед кредитором у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом (кредити на покупки, лікування, навчання).

Якщо буде прострочення, то позичальник звільняється від обов'язку сплати штрафу або пені, а також інших платежів, які передбачені договором про споживчий кредит за прострочення виконання зобов'язань.

Якщо позичальник не виконав зобов'язання за договором про споживчий кредит, банк не повинен збільшувати процентну ставку за користування кредитом.

Неустойка (штраф, пеня) та інші платежі за договором, які були нараховані з 24 лютого за прострочення за договорами, підлягають списанню.

Нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами. Банки мають право їх нараховувати.

Кредитні канікули - це всього лише відстрочка виплати боргу, а не його анулювання. І є правом кредитора, а не зобов'язанням.

Тобто, якщо ви залишилися без заробітку і змушені були виїхати в іншу область і зараз не можете виплачувати кредити, то під час воєнного стану і 30 днів після скасування – ви звільняєтеся від відповідальності за прострочення.

Якщо ж ви працюєте, і у вас є можливість оплачувати за зобов'язаннями – то рекомендується це робити.

Крім того, в кожному банки встановили свої правила на період дії воєнного стану. Деякі змогли знизити процентну ставку за кредитами, деякі залишили її без змін. Про те, щоб заморозити кредит на деякий час – можна домовлятися безпосередньо з тим банком, де ви у вас кредитний рахунок.

ПриватБанк

На період "кредитних канікул" анулюється необхідність вносити щомісячний платіж.

У березні була встановлена процентна ставка по кредиту в розмірі 0,0001% на місяць.

У квітні та травні ставки за кредитами будуть у розмірі 1,7% на залишок заборгованості.

Монобанк

Пільговий період за картками - 62 дні. З 1 квітня і до закінчення воєнного стану базова процентна ставка – 1,6% на місяць. Штрафи за прострочення не буде.

Пумб

Кредитні канікули встановлені з 3 березня з можливим продовженням терміну дії кредитного договору для кредитів готівкою, кредитів на покупку товарів і оплата частинами.

Погашення платежів по тілу кредиту відкладається та оплачується протягом періоду, на який буде продовжено термін дії кредитного договору. Термін кредитних канікул - 3 місяці. Обов'язкові платежі будуть складатися тільки з відсотків і щомісячної комісії по кредиту.

Райффайзен Банк

Кредитні канікули введені на підставі детального аналізу кожного клієнта. Всім клієнтам прийдуть відповідні повідомлення. Пеня за кредитами не нараховується.

Військовослужбовці можуть отримати зниження процентної ставки - для цього потрібно звернутися в банк особисто або написати в чат Підтримки.

Відсотки продовжують нараховуватися, процентна ставка не змінюється. Новий платіж буде виставлений після закінчення кредитних канікул.

Альфа Банк

У цьому банку діє акція на погашення кредиту. Потрібно сплатити 80% заборгованості за чинним кредитом і 20% банк простить.

Ощадбанк

З 1 березня по 31 Травня зупинено нарахування відсотків за використання іпотечних кредитів, автокредити, енергокредити, теплі кредити, кеш0креїти та кредитними картками. Штрафи та санкції нараховуватися не будуть.

Майже по всіх кредитних лініях на цей період буде встановлена процентна ставка в розмірі 0,001% річних. Відсотки нараховуватися не будуть.