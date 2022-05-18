Деякі українці можуть не платити за оренду: кого це стосується

Під час війни в Україні деякі фізичні особи можуть не платити за оренду державного та комунального майна.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
До 30 травня 2022 року звільнені від орендної плати орендарі, які використовують державне майно на територіях Кіровоградської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської областей.
Продовжено дію договорів оренди державного та комунального майна, термін дії яких закінчується в період дії воєнного стану, на період дії воєнного стану та чотири місяці з дати його припинення або скасування.
Також Мельничук повідомив, що передбачена можливість реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку всіх (а не тільки нових) колісних транспортних засобів через Центри надання адміністративних послуг.
Як ми раніше писали, в червні українці зможуть отримати грошову допомогу. Це торкнеться не тільки вимушених переселенців і тих, хто в результаті військових дій втратив житло.
А також розповідали про те, українці отримають разову фінансову допомогу від держави.