Некоторые украинцы могут не платить за аренду: кого это касается

До конца 2022 года избавят от платы за аренду таких арендаторов

физических лиц и ФЛП, которые были призваны или приняты на военную службу после объявления военного положения;

использующих имущество, расположенное в административно-территориальных единицах, в пределах которых прекращается доступ пользователей к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины, в условиях военного положения.

До 30 сентября 2022 года освобождены от арендной платы арендаторы, использующих государственное имущество:



на территориях Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской областей и города Киева;

в учреждениях культуры и образования, если объект аренды был передан в аренду на почасовой основе.

До 30 мая 2022 освобождены от арендной платы арендаторы, которые используют государственное имущество на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Одесской областей.

Продлено действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия военного положения, на период действия военного положения и четыре месяца с даты его прекращения или отмены.

Также Мельничук сообщил, что предусмотрена возможность регистрации, перерегистрации, снятия с учета всех (а не только новых) колесных транспортных средств через центры предоставления административных услуг.