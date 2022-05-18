Некоторые украинцы могут не платить за аренду: кого это касается

Во время войны в Украине некоторые физические лица могут не платить за аренду государственного и коммунального имущества.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
До 30 мая 2022 освобождены от арендной платы арендаторы, которые используют государственное имущество на территориях Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Одесской областей.
Продлено действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия военного положения, на период действия военного положения и четыре месяца с даты его прекращения или отмены.
Также Мельничук сообщил, что предусмотрена возможность регистрации, перерегистрации, снятия с учета всех (а не только новых) колесных транспортных средств через центры предоставления административных услуг.
Как мы ранее писали, в июне украинцы смогут получить денежную помощь. Это коснется не только вынужденных переселенцев и тех, кто в результате военных действий потерял жилье.
А также рассказывали о том, украинцы получат разовую финансовую помощь от государства.