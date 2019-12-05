Некомфортний період: синоптик попередила українців про небезпеку

Погода в Україні у п'ятницю, 6 грудня, буде сухою і сонячною, хоча існує ймовірність туманів. Поривчастий вітер створить відчуття більшого холоду, ніж дані реальних показників. Про це розповіла відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Фахівець зазначає, що в Україні утримається антициклональний характер погоди, що може негативно впливати на самопочуття людей, які "не дуже добре реагують на високий атмосферний тиск".

Температура повітря 6 грудня середньому по країні в нічний час складе від -5 до -1 градуса, а в західних областях очікується від -10 до 14 градусів.

Вдень у п'ятницю стовпчики термометрів покажуть від +2 до +5 градусів, а на крайньому півдні прогнозується до +5... +8 градусів.

Погода в Україні 6 грудня принесе сильний вітер (Фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві 6 грудня опади малоймовірні, очікується сильний вітер.

Температура повітря в столиці складе вдень від +2 до +5 градусів, а вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах -4... -2 градусів.