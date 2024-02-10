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Жена была прокурором. Появились подробности о семье, погибшей от удара по Харькову

Харьков, Суббота 10 февраля 2024 18:31
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Жена была прокурором. Появились подробности о семье, погибшей от удара по Харькову Фото: в Харькове от российского удара погибла семья (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате ночного российского удара по Харькову дронами "Шахед" погибла прокурор Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Ольга Путятина. Она вместе с мужем и детьми стала жертвой РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Семья Путятиных оказалась заложником огня, вспыхнувшего в результате российской атаки, внутри своего же дома.

"Погибла прокурор, ее муж и трое сыновей. Старшему Алексею было 7 лет, среднему Михаилу - почти 4. Самый маленький - Павел, ему было всего 10 месяцев. Ольге было 35 лет", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Ольга Путятина работала в органах прокуратуры Харьковской области с июня 2012 года. На момент трагедии она находилась в декретном отпуске.

Жена была прокурором. Появились подробности о семье, погибшей от удара по Харькову

Удар дронами по Харькову

В эту ночь, 10 февраля, враг запустил против Украины 31 ударный беспилотник типа Shahed-136/131 с территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская область.

В Харькове дроны атаковали нефтебазу. В результате атаки произошел огромный пожар в частном секторе. Жертвами российской атаки стали семь человек, еще более полусотни - пострадали.

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