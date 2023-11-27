Снег, гололедица и ветер: погода в Украине снова ухудшится
Погода в Украине 27 ноября снова ухудшится. Ожидается снег, мокрый снег и сильный ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине снег. На юге и на востоке возможен мокрый снег с дождем. На дорогах ожидается гололедица.
Ветер северо-западный, а в восточных областях юго-западный. Возможны порывы до 17-22 м/с.
Температура воздуха в большинстве областей в течение суток от -4 до +2. На западе днем 0 +5 градусов, а ночью -4 -9. В северных и центральных областях ночью и днем -2 -7 градусов.
Погода в Киеве
В столице сегодня прогнозируется снег, на дорогах гололедица. Ветер до 25 м/с.
Столбики термометров в течение суток от -2 до -4 градусов.
Снежная непогода в Одесской области
Вчера, 26 ноября, Одессу и область накрыла мощная непогода. Регион засыпало снегом. На дорогах движение транспорта было ограничено из-за вьюги, без света было более сотни населенных пунктов.
В Одессе местные власти решили отправить школьников на дистанционное обучение.
Больше о непогоде и ее последствиях Одесской области - в материале РБК-Украина.
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