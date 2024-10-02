7 вещей, которые лучше никогда не хранить в шкафу

Часто ли вы задавались вопросом, что некоторые вещи в шкафу только занимают лишнее место и создают беспорядок? Итак, ознакомьтесь со списком предметов, от которых следует избавиться или найти им другое место, чтобы поддерживать идеальный порядок дома.

Одежда, которую вы больше не носите

Часто мы оставляем в шкафу вещи, которые стали тесными или слишком большими, надеясь, что снова сможем их носить "когда придет время". Но стоит признаться, что даже если вы вернете себе форму, мода уже успеет поменяться. Потому не храните эти вещи в шкафу.

Если они слишком ценны, упакуйте их в коробку и уберите на антресоли или в другое скрытое место. Это позволит освободить пространство для актуального гардероба, который вы используете каждый день, и освободит место новым стильным покупкам.

Памятные безделушки

Милые сердцу сувениры, старые фотографии и открытки заслуживают лучшего места, чем ящики шкафа. Вместо того чтобы держать эти вещи спрятанными, используйте их для декора: развесьте фотографии на стенах в красивых рамках, а сувениры расставьте на полках.

Так вы всегда сможете любоваться этими воспоминаниями, и в то же время они станут украшением вашего интерьера. Это не только сделает ваш дом более уютным, но и поможет держать шкаф упорядоченным.

Одежду, которую уже не носим, не стоит хранить бесконечно в шкафу (фото: Freepik.com)

Праздничная одежда и костюмы

Вечерние платья, маскарадные костюмы и другие праздничные вещи не следует хранить в шкафу вместе с повседневной одеждой. Они занимают ценное место, которое можно использовать для более удобного доступа к тому, что носите каждый день.

Вместо этого сложите праздничную одежду в специальные коробки или контейнеры и храните отдельно. Это позволит сохранить праздничный гардероб в хорошем состоянии и освободить место для удобного доступа к обычным вещам.

Покупки, которые не подошли

Купленные вещи, которые вам не подошли, не следует прятать в шкаф "для порядка". Если вы поставите их туда, есть риск, что просто забудете о них и они так и останутся лежать без пользы.

Вместо этого поставьте покупки на видное место, чтобы они напоминали вам о необходимости возвращения. Это поможет быстрее оформить возврат и не загромождать шкаф ненужными вещами, которые вы не будете носить.

Ежедневная обувь

Сезонную обувь, которую вы носите чаще всего, лучше не хранить в обувном шкафу вместе с другими парами. Для нескольких самых употребительных пар можно обустроить отдельное место в прихожей, например, небольшую полочку или коврик.

Так вы легко сможете найти нужную обувь, когда собираетесь на улицу, и избежите беспорядка. К тому же это поможет сберечь другую обувь в шкафу в лучшем состоянии, поскольку вам не придется каждый раз ее двигать, ища необходимую пару.

Чем больше разных вещей в шкафу, тем сложнее в них ориентироваться (фото: Freepik.com)

Деньги и подарочные сертификаты

Хранить деньги в шкафу - не самая лучшая идея. Во-первых, воры, как правило, в первую очередь проверяют шкафы. Во-вторых, вы сами можете забыть эти деньги и найти их через несколько лет, когда они уже потеряли свою актуальность.

То же касается и подарочных сертификатов, часто имеющих ограниченный срок действия. Лучше хранить их в безопасном месте или даже записать напоминания, чтобы своевременно использовать их по назначению.

Еда

Как ни странно, но многие люди иногда прячут в шкафах еду - от сладостей, чтобы скрыть их от детей, до обедов, чтобы не забыть взять на работу. Однако это плохая привычка: даже герметично упакованные продукты могут испортиться, пропитать одежду запахом или привлечь насекомых.

Лучше хранить пищу на кухне: в шкафах, ящиках или холодильнике, где она будет в безопасности и не будет создавать неудобств. Это поможет поддерживать порядок в шкафу и избежать неприятных сюрпризов.