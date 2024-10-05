Как создать интерьер, который будет максимально просто убирать

Легкость уборки - это часто вопрос определенных компромиссов в дизайне интерьера. Создание пространства, которое будет легко поддерживать в чистоте, требует учета многих аспектов - от выбора материалов до стиля мебели и ее расположения.

РБК-Украина (проект Styler) предоставляет несколько советов от архитекторов и дизайнеров, которые помогут сделать ваш интерьер более практичным в уходе и облегчат рутинную уборку.

Как сделать интерьер легким в уборке

Выбирайте минимализм. Чем меньше мелких деталей, таких как лепнина, сложные плинтусы и многочисленные декоративные элементы, тем меньше времени потребуется для их уборки.

Простой и функциональный дизайн позволяет избежать накопления пыли и загрязнений в труднодоступных местах. Кроме того, минималистичный подход создает визуально чистое и гармоничное пространство, которое всегда смотрится аккуратно.

Материалы, не требующие особого ухода. Светлые полы, гладкая плитка и матовые поверхности - идеальный выбор для тех, кто стремится уменьшить усилия на поддержание чистоты.

Матовые поверхности меньше показывают отпечатки пальцев и пил, а гладкая плитка легко моется и устойчива к загрязнениям. Вместо сложных текстур или ячеистых материалов выбирайте гладкие и легко очищаемые варианты.

Мебель и декор - меньше, но качественнее. Помещение, свободное от лишних предметов, гораздо проще содержать в чистоте. Подбирайте мебель с минимальными поверхностями для накопления пыли - гладкие фасады шкафов без резных элементов, простые полки без лишних украшений.

Кроме того, качественная мебель, которая легко очищается, будет служить дольше и сохранят свой вид даже после многочисленных уборок.

Минималистичный дизайн в светлых тонах проще убирать (фото: Freepik.com)

Стиль и материалы простого в уборке интерьера

Светлые и матовые поверхности. Выбирая светлые цвета, вы делаете свой интерьер более практичным: на таких поверхностях меньше видна пыль и мелкие загрязнения. Такие материалы создают спокойную и уютную атмосферу в доме, подчеркивая естественную гармонию.

Плитка и керамогранит - идеальные напольные материалы, ведь они легко моются и очень устойчивы к механическим повреждениям. Они особенно актуальны для кухни и ванной комнаты, где есть риск загрязнений.

Теплый пол под плиткой обеспечит дополнительный комфорт в холодный период, что сделает ваше пространство не только практичным, но и комфортным.

Рекомендации по дизайну ванной комнаты

Подвесная сантехника. Выбор подвесной сантехники значительно упрощает процесс уборки, ведь пол под ней остается доступным для мойки. Подвесной унитаз или раковина помогают избежать труднодоступных зон, где могут скапливаться грязь и пыль. Кроме того, подвесная сантехника выглядит современно и не перегружает интерьер.

Гладкие формы и качественная затирка. Выбирайте сантехнику с гладкими, бесшовными формами, не имеющими сложных изгибов и деталей. Это предотвращает накопление загрязнений в труднодоступных местах.

Чтобы избежать появления плесени и загрязнений между швами плитки, выбирайте качественную затирку, желательно с антисептическими свойствами.

Подвесной унитаз упрощаю уборку возле него (фото: Freepik.com)

Как выбрать мебель и технику для легкой уборки

Закрытые стеллажи со стеклянной дверцей. Открытые полки часто накапливают пыль, поэтому лучше отдавать предпочтение закрытым стеллажам, желательно со стеклянными дверцами, которые позволят видеть содержимое без надобности их открывать.

Это не только поможет избежать накопления пыли, но и придаст интерьеру опрятный вид.

Бытовая техника с покрытием "металлик". Выбирая бытовую технику, обращайте внимание на покрытие. Техника с металлическим покрытием выглядит современно и практично, ведь на ней менее видно загрязнение, чем на белых или глянцевых поверхностях.