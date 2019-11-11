Ми в подиві: родина Заворотнюк зробила несподівану заяву

Анастасія Заворотнюк і її сім'я знаходяться в подиві після нещодавньої заяви продюсера групи "Ласковый май" Андрія Разіна про нібито свіжі новини про стан здоров'я актриси. Родичі артистки не розуміють, звідки у російського музичного діяча з'явилася така інформація, хоча у своєму останньому пості він пише про якісь "джерела".

Відповідь сім'ї "прекрасної няні" складена в дуже доброзичливому і не агресивному тоні, але всупереч заявам Разіна, вони інформацію про поліпшення стану Анастасії, не підтверджують. Також у відповіді родичів зірки явно натякнули, що Разін ніколи не був знайомий особисто з Анастасією Заворотнюк.

"Ми дуже вдячні Андрію Разіну за його турботу про здоров'я Анастасії, а також за те, що він нарешті почав повідомляти в пресу позитивні "новини" замість страшних прогнозів і страшних "подробиць". Правда, раніше Андрієм Олександровичем повідомлялося, що він вхожий безпосередньо в сім'ю, тепер же він посилається на якесь обізнане джерело. А ми весь цей час читаємо ці заяви з легким подивом. Але, як би там не було, ми приєднуємося до його побажань Насті якнайшвидшого одужання, сподіваємося на їхню щирість і думаємо, що коли це станеться, вона обов'язково знайде можливість дійсно познайомитися з Андрієм Разіним особисто", - написали в Instagram-акаунті в підтримку Заворотнюк.

Анастасія Заворотнюк з сім'єю (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

В коментарях люди як і раніше співчувають і бажають своїй коханій зірці здоров'я та якнайшвидшого одужання.