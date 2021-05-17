Тиждень дощів і гроз в Україні: синоптики повідомили, коли в Україну повернеться суха погода

Погода в Україні в найближчий тиждень буде дощова і прохолодна. Очікується зниження температури в багатьох областях, грози та проливні дощі.

Коли в Україні знову стане тепло і сонячно, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

Погода в Україні у вівторок, 18 травня

У вівторок грозами накриє всю територію України, місцями можливі короткочасні дощі, зливи та навіть град. Синоптики прогнозують посилення вітру, місцями - до штормових значень. Температура повітря в нічний час коливатиметься від +9 до +11 градусів на заході, півночі та в центральних областях, на Сході та півдні очікується від +12 до +16 градусів. Вдень в південних і східних регіонах від +19 до +23 градусів, на півночі, заході та в центрі від +15 до +20 градусів.

У Києві 18 травня очікується гроза, сильний штормовий вітер, вночі + 12 +14 градусів, вдень від +18 до + 20 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 18 травня

Погода в Україні в середу, 19 травня

У середу грози підуть із західних областей, але там очікуються короткочасні дощі та похолодання, вночі +8 +10 градусів, вдень +14 +17 градусів. На решті території країни пройдуть грози, можливий сильний вітер. Вночі температура опуститься до + 10 +13 градусів, вдень від +18 до +20 градусів, місцями на Сході та півдні до +22 + 23 градусів.

У Києві 19 травня синоптики прогнозують грозу, дощі та сильний вітер з поривами. Вночі в столиці + 10 +12 градусів, вдень +16 + 18 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 19 травня

Погода в Україні в четвер, 20 травня

У четвер на заході прохолодно і мокро – очікуються дощі, вночі +8 +10 градусів, вдень +14 +17 градусів. На півночі та в центрі пройдуть грози, вночі +10 +12, вдень від +18 до +21 градуса. На сході очікуються грози, сильний вітер, вночі + 10 +12 градусів, вдень від +19 до + 23 градусів.

У Києві 20 травня очікується гроза, короткочасні дощі, сильний вітер. Вночі в столиці + 10 +12 градусів, вдень +17 + 19 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 20 травня

Погода в Україні в п'ятницю, 21 травня

У п'ятницю дощі та грози почнуть відступати з території України й опади можливі на Закарпатті, у Вінницькій та Харківській області. Невеликий дощ вночі пройде в Івано-Франківську та Чернівцях. В інших областях - без істотних опадів.

Температура повітря вночі на заході впаде до + 6 +8 градусів, на півночі та в центрі до +8 +10 градусів, на півдні та сході до +10 + 13 градусів. Вдень на заході від +14 до +16 градусів, у центрі та на півночі +16 +19 градусів, на півдні та сході від +18 до + 25 градусів.

У Києві 21 травня невелика хмарність, вночі + 8 + 10 градусів, вдень +17 +19 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 21 травня

Погода в Україні в суботу, 22 травня

У суботу в Україні покращиться погода у всіх областях, і очікується підвищення температури. На заході вночі + 6 +8 градусів, в центрі та на півночі +8 +10 градусів, на півдні та сході до + 13 градусів. Вдень на заході, півночі та в центрі +16 +18 градусів, місцями до +20 градусів. На Сході та півдні прогріється до +19 +23 градусів, місцями до +27 градусів.

У Києві 22 травня очікується суха і тепла погода, без опадів. Вночі в столиці + 8 +10 градусів, вдень від +17 до + 19 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 22 травня