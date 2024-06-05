Собаки погибали "по неизвестным причинам". Заводчик биглей заплатит 35 миллионов за садизм

Небрежность заводчика

Недавно медицинская исследовательская компания, занимающаяся разведением собак, согласилась заплатить 35 миллионов в рамках соглашения о признании вины за жестокое обращение с животными. Федеральные прокуроры также сообщили, что эта сумма штрафа является самой большой по делу защиты животных.

Соглашение предусматривает, что компания Inotiv, владеющая Envigo RMS LLC и Envigo Global Services, прекратит разведение собак и будет находиться на испытательном сроке в течение 5 лет.

Трое спасенных щенков бигля дремлют после того, как их перевезли в приют Висконсинского гуманного общества из Вирджинии (фото: nytimes.com)

Кроме того, компания Envigo RMS LLC была признана виновной в сговоре с целью сознательного нарушения Закона о благосостоянии животных в окружном суде США в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, а Envigo Global Services - в целях сознательного нарушения Закона о чистой воде.

Прокуроры утверждают, что Envigo Global Services не смогла должным образом реализовать план очистки сточных вод, что привело к незаконным сбросам, угрожавшим местной водной среде.

Сумма штрафов и когда будет приговор

Предприятие Envigo рассказало, что прекратило работу на предприятии в штате Вирджиния еще в сентябре 2022 года из-за гражданского иска.

Федеральное правительство подало иск против Envigo в мае 2022 года, утверждая, что предприятие не смогло гуманно ухаживать за тысячами собак в приюте. Животные обезвожены, недоедают, травмированы или живут в плохих условиях, в том числе в здании без кондиционера.

Группа щенков прибыла в Общество защиты животных в Массачусетсе (фото: nytimes.com)

Inotiv обязались выплатить:

по 11 млн долларов за каждое из двух нарушений

около 1,1 млн долларов Целевой группе по контролю за животными Вирджинии

1,9 млн долларов Гуманному обществу Соединенных Штатов

3,5 млн долларов Национальному фонду рыбы и дикой природы

Кроме того, компания должна потратить не менее 7 миллионов на улучшение своих объектов.

Кристофер Р. Кавано, прокурор США в Западном округе Вирджинии, обсуждает соглашение о признании вины (фото: nytimes.com)

Прокурор Кристофер Р. Кавано заявил, что Envigo продвигает бизнес-культуру, которая ставит прибыль выше соблюдения закона, что приводит к жестокому обращению с животными и загрязнению водных путей.

На пресс-конференции Кавано сказал, что начиная с 2019 по май 2022 года Envigo продала более 15 000 биглей на заводе в Камберленде, получив 16 миллионов дохода. По его словам, у компании есть около 20 офисов в Северной Америке и Европе.

Вынесение приговора запланировано на 7 октября этого года.

Ужасающие условия содержания собак

В заявлении о раскаянии Inotiv сказал, что "мы не придерживаемся наших стандартов по благосостоянию животных и окружающей среды, и мы извиняемся перед общественностью за ущерб, причиненный нашим поведением".

Бисквит, как переименовали Фина, был одним из заложников обстоятельств (фото: nytimes.com)

"Решая эту проблему, мы подтверждаем нашу приверженность поддержанию высочайших стандартов ухода за животными, а также общинам и средам, в которых мы работаем", - также заявили в компании.

Согласно судебным записям, проверки на объекте в Камберленде, проведенные в июле 2021 года, задокументировали долгую историю жестокого обращения с биглями, где они часто жили в окружении фекалий и пищевых отходов. За эти годы более 300 собак погибли в приюте по "неизвестным причинам", свидетельствуют судебные протоколы.

Многих животные, которые Inotiv использовал в своей селекционной работе, также собирались использовать для исследований и испытаний. После распространения новостей о плохих условиях, в которых живут собаки в июле 2022 года федеральный судья одобрил план обеспечения безопасности животных.

Более 4000 беглов были спасены из убежища в Камберленде летом 2022 года. Десятки волонтеров и работников приютов мобилизовались для оказания помощи и лечения этих животных, прежде чем они будут отправлены в семью.

Некоторые из спасенных биглей в прошлом месяце отправились к своим новым семьями (фото: nytimes.com)