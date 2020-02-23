"Випадково" потрапили на заворушення: санжарівці записали нове відеозвернення

Коронавірус в Нових Санжарах (колаж: РБК-Україна)

Троє помічених у заворушеннях у Нових Санжарах записали відеоспростування

Нещодавно в Нових Санжарах пройшли заворушення проти поселення в селищі евакуйованих з Китаю здорових співгромадян. На протестах у Нових Санжарах помітили "фермерів" з-під Ради, які гастролюють по "гарячим точкам" України. Спортсмени вирішили записати відео, в якому запевняють, що випадково потрапили на барикади і є місцевими жителями. За їх даними, вони тільки постачали пиріжки тим, хто брав участь у заворушеннях.

Як йдеться у відеозверненні, молоді люди є місцевими жителями Нових Санжар. Відповідне звернення було оприлюднене на "Полтавському ТВ" в YouTube.

"Ми хочемо спростувати всі звернення і погрози в Facebook, які нам надходять. Ми є місцевими жителями (Нових Санжар. – ред.), ми ніякі не титушки. Всі звинувачення, все те, що виливається на нас у Facebook... Ми є жителями Нових Санжар, ми тут народилися. Я (перший зліва. – ред.) учасник бойових дій, я воював за Україну, я патріот, я люблю свою країну", – розповіли хлопці.

Один з них пояснив, що в день, коли почалося протистояння з поліцією, вони там опинилися заради інтересу і пробули не більше ніж годину.

"За цей час (перебування там) мені надсилають загрози, всякий бруд", – підтвердили всі троє.

Також вони назвали свої імена (зліва направо): Корнієнко Максим Романович, Зозуля Дмитро Олександрович, Пальков Олександр Олександрович.

"У масових заворушеннях ми участі не брали. Привозили тільки голодним людям пиріжки. Зайшли на півтори години, стали й потрапили в кадр", – сказали вони у своє виправдання.

Коронавірус в Нових Санжарах – санжаровцы записали нове відеозвернення

Також ми писали, що на другий день після заворушень санжарівці прокоментували ситуацію, і навіть принесли вибачення за паніку перед співвітчизниками евакуйованими. При цьому жителі селища розкритикували діючу владу, брак інформації та ЗМІ, яких звинувачують в події.