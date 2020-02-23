ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іноземці в обсервації в "Нових Санжарах" знадобилася допомога лікарів

Новини » Суспільство     23.02.2020 - 12:13
Іноземці в обсервації в "Нових Санжарах" знадобилася допомога лікарів
Фото: лікарі в "Нових Санжарах" (facebook.com/viktor.liashko)

У евакуйованої з Уханя загострилася хронічна хвороба

Евакуйованій з Уханя іноземці, яка знаходиться в обсервації на території медцентру "Нові Санжари", вчора знадобилася невідкладна допомога лікарів. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в Facebook.

За словами Ляшка, в іноземної громадянки в обсервації вчора з'явився біль у животі. Після огляду та консультування зі спеціалістом, було ухвалено рішення про виклик швидкої допомоги для проведення додаткового обстеження.

"Лікарі прибули із пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та зі спеціальними контейнерами для забору проб. Полтавські медики спрацювали оперативно. Зайшли, здійснили медичний огляд та вийшли із приміщення обсерватора із дотриманням всіх протиепідемічних норм", - розповів він.

Представник МОЗ зазначив, що лікарі діагностували в іноземки загострення хронічної гастроентерологічної хвороби. Наразі евакуйована громадянка почувається добре. Ознак гострих респіраторних захворювань у даної іноземки та інших громадян в обсервації немає.

"Лікарі склали план лікування, призначили дієтичне меню та залишили на спостереження в обсервації. Зараз евакуйована почуває себе добре. Наголошую, що ніяких ознак ГРЗ немає", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомляли, що у жодної особи в обсервації не виявлено ознак зараження коронавірусом COVID-2019. Люди в обсервації будуть проходити обстеження на коронавірус двічі на день.

Крім того, вчора евакуйовані з Уханя здали кров для аналізу на присутність коронавірусу. Особи в обсервації кожні три дні перевірятимуться на коронавірус за допомогою українських тест-систем.

ВООЗ стурбована випадками коронавірусу без зв'язку з Китаєм Коронавірус у поїзді Київ-Москва: відчеплений вагон повертається в Україну
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниПолтавская областьвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся