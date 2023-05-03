Над небом Киева заметили уникальное атмосферное явление: что это и как выглядит (фото и видео)

С утра киевляне могли наблюдать в небе оптическое явление в атмосфере Земли, которое называется солнечным галом. В сети быстро начали распространять фото и видео этого фантастического зрелища.

На видео ниже можно увидеть, как менялось солнечное гало в зависимости от угла обзора:

Что такое гало

Это оптическое явление в атмосфере, возникающее в результате преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Самая распространенная форма гало - светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны.

Всего известно несколько десятков разновидностей гало - до 90. Они в основном редки и наблюдаются только в странах со строгим климатом, например вне Полярного круга.

В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно. Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде - похолодании, приходе влажных атмосферных фронтов.