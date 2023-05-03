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Над небом Киева заметили уникальное атмосферное явление: что это и как выглядит (фото и видео)

Необычное оптическое явление над Киевом 3 мая (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

3 мая над Киевом было подмечено чрезвычайное оптическое небесное явление. Недавно над столичным небом можно было наблюдать лунное гало, а на этот раз чудом стало солнечное.

Что это и как выглядит - смотрите ниже в материале Styler.

С утра киевляне могли наблюдать в небе оптическое явление в атмосфере Земли, которое называется солнечным галом. В сети быстро начали распространять фото и видео этого фантастического зрелища.

На видео ниже можно увидеть, как менялось солнечное гало в зависимости от угла обзора:

Что такое гало

Это оптическое явление в атмосфере, возникающее в результате преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Самая распространенная форма гало - светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны.

Всего известно несколько десятков разновидностей гало - до 90. Они в основном редки и наблюдаются только в странах со строгим климатом, например вне Полярного круга.

В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно. Появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде - похолодании, приходе влажных атмосферных фронтов.

Напомним, ранее жители Киевский области могли наблюдать завораживающее лунное гало на небе.

Вспомним также, какие мемы создавали украинцы, когда на Киев упал спутник NASA.

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Киевгало