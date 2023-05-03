UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Над небом Києва помітили унікальне атмосферне явище: що це та який вигляд має (фото та відео)

Незвичайне оптичне явище над Києвом 3 травня (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

3 травня над Києвом було помічене надзвичайне оптичне небесне явище. Нещодавно над столичним небом можна було спостерігати місячне гало, а цього разу дивом стало сонячне.

Що це та який вигляд має - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Зранку кияни могли спостерігати в небі оптичне явище в атмосфері Землі, яке називається сонячним галом. У мережі швидко почали поширювати фото та відео цього фантастичного видовища.

На відео нижче можна побачити, як змінювалося сонячне гало залежно від кута огляду:

Що таке гало

Це оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найпоширеніша форма гало - світле слабко забарвлене коло навколо Сонця чи Місяця.

Всього відомо декілька десятків різновидів гало - до 90. Вони здебільшого рідкісні та спостерігаються лише в країнах із суворим кліматом, наприклад поза Полярним колом.

В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Поява гало часто свідчить про зміни в погоді - похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.

Нагадаємо, що раніше мешканці Київщини могли спостерігати заворожливе місячне гало на небі.

Пригадаймо також, які меми створювали українці, коли на Київ нібито впав супутник NASA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київгало