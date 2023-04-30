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Киевляне наблюдали уникальное атмосферное явление: что оно означает (фото)

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Киевская область, Воскресенье 30 апреля 2023 11:25
Киевляне наблюдали уникальное атмосферное явление: что оно означает (фото) Коллаж РБК-Украина: возле Киева в небе видели яркое лунное гало
Автор: Владимир Костырин

Жители Киевской области наблюдали ночью 30 апреля редкое атмосферное оптическое явление - лунное гало, напоминающее своеобразный нимб вокруг спутника нашей планеты.

Красивое уникальное природное явление сняли на фото, и кадры разместили в сети.

Гало отчетливо зафиксировано в ночном небе над Украинкой под Киевом.

Что это такое

Подобный ареол вокруг Луны порой называют "знаком Бога", а научное трактование причины возникновения явления - результат преломления и отражения света из-за частиц льда, которые находятся в облаках на большой высоте.

Так, кристаллы льда действуют как призма, и в итоге люди наблюдают "белое кольцо" вокруг объекта.

Вот как выглядело лунное гало в небе над Киевской областью этой ночью:

Киевляне наблюдали уникальное атмосферное явление: что оно означает (фото)

Лунное гало 30 апреля в Киевской области (фото: facebook.com / Маруся Санина)

Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5-10 км.

Как часто возникает гало лунное и солнечное

Также стоит отметить, что в Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но преимущественно в виде малозаметного явления.

А вот яркое и хорошо заметное гало появляется примерно 10-20 раз в год.

Киевляне наблюдали уникальное атмосферное явление: что оно означает (фото)

Лунное гало зафиксировано 30 апреля в небе над Киевской областью (фото: facebook.com / Маруся Санина)

Что означает лунное гало

Добавим, что появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде.

А вот согласно народным поверьям, данный ореол вокруг Луны является "знаком от Бога, что скоро придет Его слава, и Зло на Земле будет наказано", и особенно плохим знаком гало считалось для захватчиков-завоевателей.

Напомним, буквально несколько дней назад украинцы наблюдали необычное полярное сияние в разных областях.

А также мы писали, что после загадочной вспышки 19 апреля в Киеве начали продавать куски "свежего метеорита".

К слову, перед этим лунное гало фиксировали в небе над Киевом в начале февраля.

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