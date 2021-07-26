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Вночі стало світло як вдень: у Норвегії впав величезний метеорит (відео)

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Норвегія, Понеділок 26 липня 2021 10:33
Вночі стало світло як вдень: у Норвегії впав величезний метеорит (відео) Колаж РБК-Україна: у Норвегії впав величезний метеорит
Автор: Світлана Мащенко

У небі над Норвегією пронісся величезний метеорит в ніч на 25 липня. Його уламки могли впасти в лісі неподалік від Осло, але виявити їх поки не вдалося.

Очевидці публікують в мережі яскраві відео явища, зняті очевидцями з різних ракурсів.

Як повідомляє ВВС, метеорит було видно близько п'яти секунд після того як він висвітлив нічне небо о 01:00 за місцевим часом (00:00 за Києвом). Об'єкт рухався зі швидкістю 16,3 км/с.

Очевидці могли спостерігати його падіння над районами Південної Скандинавії. Передбачається, що об'єкт впав в 60 кілометрах на захід від Осло (в лісистій місцевості під назвою Фіннемарка).

Спалах від згоряння метеорита в атмосфері був настільки сильним, що околиці на кілька секунд осяялися майже денним світлом.

Відео: у Норвегії пролетів метеорит

Очевидці кажуть, що падіння метеорита супроводжувалося не тільки світлом, але і посиленням вітру і вибухом.

Після падіння на лінію служби порятунку надійшло безліч дзвінків від переляканих людей. Але ніяких відомостей про руйнування і травми, на щастя, не надходило.

Його уламки поки не знайшли, але до місця можливого падіння спрямована група експертів.

Відео: Метеорит впав неподалік від Осло

Для довідки

Метеори, на відміну від метеоритів, до землі не долітають і згорають в її атмосфері. Коли метеороїд входить в атмосферу, він стає метеором. Все, що не згорає і падає не Землю, називається метеоритом. Саме метеори називають "падаючими зірками".

Раніше ми писали, що орбіту Землі перетне один з найбільш гігантських астероїдів, який визнаний потенційно небезпечним.

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