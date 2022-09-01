У небі над Київською областю помітили унікальне природне явище: виглядає приголомшливо (відео)
1 вересня в День знань в небі над Київською областю люди змогли спостерігати природне явище, яке зветься Гало. Це своєрідна веселка навколо Сонця.
Приголомшливе відео показали в мережі.
Атмосферне оптичне явище називається Гало. Ви можете побачити веселку навколо Сонця.
У небі над Києвом побачили Гало (фото: Київський двіж)
Виглядає таке явище - просто нереально.
Що таке Гало
Гало - це унікальне атмосферне оптичне явище. Ефект гало виглядає як райдужне коло навколо джерела світла. Гало, як і веселка, викликане дисперсією світла в кристалах льоду. Взимку оптичне явище можна спостерігати при яскравому сонці, морозі і високій вологості, а влітку при зміні погоди.
До речі, найчастіше гало можна побачити в Антарктиді на її крижаному куполі і на схилах, розташованих на висоті 2700-3500 м над рівнем моря. Там їх можна спостерігати протягом цілого дня, при цьому їх форма і забарвлення може змінюватися.
Нагадаємо, що під Києвом на річці зафіксували масовий мор риби.
Раніше повідомлялося, що в Африці у розпал літа катаються на лижах.