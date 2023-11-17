Три знака Зодиака возродятся из пепла и начнут счастливую жизнь
Астрологи рассказали, что в ближайшее время, начиная со следующей недели, представители трех знаков Зодиака смогут возродиться из пепла. Им выпадет шанс начать новую и очень счастливую жизнь.
Кому повезет "обнулиться", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Le Figaro.
Овен
Отбросьте все печальные мысли и начните верить в то, что "черная" полоса закончится. И даже если вам кажется, что вы упали на самое дно, шанс на спасение у вас точно появится.
К концу следующей недели вы получите отличный совет, благодаря которому вы сможете расправиться со всеми своими проблемами. Однако придется довериться и рискнуть. Не сомневайтесь в своих силах и вы поймете, насколько сладок вкус победы.
Телец
Вероятно, вы мечтаете о спокойном и безбедном будущем. Однако в погоне за счастьем вы могли упустить самое главное - отношения с любимым человеком. Следующая неделя поможет вам оценить ситуацию, найти все свои ошибки и понять, как действовать дальше.
Судьба решила вам помочь. Вас словно будут вести за руку. Благодаря этому вы лего найдете правильный путь и начнете возрождаться, словно феникс. Позвольте себе начать все с чистого листа.
Водолей
Вы можете понять, что готовы к авантюрам. Скорее всего, вас вынуждают меняться обстоятельства, которые вас не устраивают. Прислушайтесь к своей интуиции и действуйте так, как хочется именно вам.
В ближайшие дни у вас появится редкая возможность. Вы не только сможете расслабиться и отдохнуть, вы начнете новую жизнь, которая окажется очень счастливой. Расправьте крылья и не бойтесь крутых поворотов, звезды сулят вам большую удачу.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что конец года кардинально изменит судьбу этих знаков Зодиака.
Помимо этого, недавно уже стало известно, что 2024 год подарит путешествия и приключения только трем знакам Зодиака.