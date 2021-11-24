ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чоловік знайшов у парку камінь, який не бере ні свердло, ні кислота: він виявився дорожчим за золото

Новость на русском →
Австралія, Середа 24 листопада 2021 21:00
Чоловік знайшов у парку камінь, який не бере ні свердло, ні кислота: він виявився дорожчим за золото Колаж РБК-Україна: чоловік знайшов у парку загадковий камінь
Автор: Світлана Мащенко

В австралійському місті Меріборо чоловік шукав у парку цінності за допомогою металошукача і натрапив на дивний камінь. Він його забрав додому і зберігав там кілька років, поки не з'ясувалася правда.

Про це пише The Science Times.

Знахідку чоловік виявив ще в 2015-му році. Коли він приніс камінь додому, вирішив його зкрити. Але ні свердло, ні шліфувальна машина, ні навіть кислота не взяли породу.

Через роки камінь потрапив до рук геологів, що визнали його справжнім науковим дивом - 17-кілограмовим метеоритом, якому 4,6 мільярда років.

Камінь назвали на честь міста, де його знайшли - "метеорит Меріборо".

Розпиляти його змогли тільки за допомогою алмазу і виявили, що в його складі дуже високий відсоток заліза, тому камінь набагато важче, ніж здається.

Чоловік знайшов у парку камінь, який не бере ні свердло, ні кислота: він виявився дорожчим за золото

Фото: Метеорит (sciencetimes.com)

Метеорити та їх фрагменти можна купити в Україні

Власником метеорита може стати будь-яка людина, яка може собі це дозволити фінансово.

Вартість каменів з космосу різна, і залежить від багатьох факторів.

Наприклад, камінь на фото нижче обійдеться в близько 11 тисяч гривень. Його вага трохи більше грама. Тоді як за грам золота у нас просять близько 1500-1600 грн.

Чоловік знайшов у парку камінь, який не бере ні свердло, ні кислота: він виявився дорожчим за золото

Фото: Метеорит вагою 1 грам за 11 тисяч (fama.ua)

Раніше ми писали, що у Норвегії впав величезний метеорит, після чого стало світло як вдень.

Читайте РБК-Україна в Google News
метеорит
LITE
Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду
Ідеально для зими: стиліст назвала топ-6 колірних поєднань на сіру погоду