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У небі над Кривим Рогом помітили рідкісне природне явище: дійсно заворожує

Автор: Володимир Костирін

У Кривому Розі за морозної погоди з'явилося дуже рідкісне атмосферне явище, яке називається сонячне гало.

Фотографії цього гарного оптичного явища в середу, 20 січня, зняла користувачка Facebook з ніком Nata Li.

Уточнюється, що гало утворилося сьогодні при температурі повітря -17 градусів.

В коментарях до посту вона зазначила, що гало в Кривому Розі дійсно заворожує, "особливо коли реально його бачиш".

Гало в небі над Кривим Рогом 20 січня (фото з Facebook-сторінки Nata Li)

"Іноді, в морозну погоду, можливе з'явлення гало, утворене кристалами льоду, зваженими в атмосфері близько до земної поверхні. Вид гало залежить від форми та розташування кристалів", - йдеться в публікації.

Відбите і переломлене крижаними кристалами світло нерідко розкладається на спектр, що робить гало схожим на веселку.

У Кривому Розі помітили гало 20 січня (фото з Facebook-сторінки Nata Li)

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Найбільш яскравими і кольоровими бувають паргелії та зенітна дуга, менш яскравими - дотичні малого і великого гало.

Зазначимо, що поява гало часто свідчить про зміни в погоді.

Гало утворилося в морозну погоду у Кривому Розі 20 січня (фото з Facebook-сторінки Nata Li)

Раніше повідомлялося, що влітку під Одесою жителі спостерігали незвичне явище - паргелія, або "двійник" Сонця.

Також ми писали про те, що кліматологи дали прогноз для України на 2021 рік і попередили, що погодні рекорди стануть нормою.

Прогноз погоди
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