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Чому кріп жовтіє прямо на грядці і що з цим робити

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Четвер 30 червня 2022 20:37
Чому кріп жовтіє прямо на грядці і що з цим робити Чому жовтіє кріп (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Кріп - корисна і поширена пряність, яка цінується за незвичайний аромат. Здається, що виростити його неважко. Однак, може статись так, коли спочатку рослина росте, а потім різко жовтіє.

Що робити, якщо кріп жовтіє прямо на грядці - читайте нижче.

Чому кріп погано росте

Ґрунт

Однією з умов гарного врожаю кропу є нейтральний грунт. Якщо кріп погано росте, а його листя почало змінювати свій колір, то відразу потрібно перевірити грунт, щоб визначити його кислотність.

Пожовтіння листя кропу пов’язане з кислими грунтами, почервоніння - з лужними. Досвідчені городники грунти розкислюють попелом.

Полив

Зокрема, надмірний полив, як і посуха, позначиться на тому, що кріп почне жовтіти. Важливо пам'ятати, що про недостатній полив будуть свідчити згорнуті в трубочку листя. А надмірне зволоження викличе загнивання кореневої системи, рослина захворіє і загине.

Шкідники

Кріп постраждає і пожовтіє від навали небезпечних шкідників. Попелиця за кілька днів може сильно пошкодити кріп, тому його листя почнуть жовтіти.

Вплив сонячних променів

Кріп - рослина світлолюбна. Однак, в жарку погоду прямі сонячні промені чинить негативний вплив на нього. Тому листя можуть почати жовтіти, скручуватися, сохнути і пропадати. Щоб уникнути проблеми і отримати соковиту зелень в спекотні дні, грядки затемнюють агроволокном.

Густота посадки

Насіння висівають в рядах на відстані 1-2 см один від одного. Якщо посадка буде густіше, молоді пагони витягнуться, стануть тонкими і слабкими. Нижні листя почнуть жовтіти, червоніти і засохнуть.

Додамо, що дотримання правил агротехніки допоможе отримати рясний урожай і не зашкодить здоров’ю.

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