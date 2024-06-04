"Не сломай мою челюсть": Двейн Джонсон и Александр Усик встретятся в ринге на съемках фильма
Известный американо-канадийский актер, рестлер и звезда "Форсажей" Двейн "Скала" Джонсон сойдется в ринге с чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу актера Джонсона.
Что рассказал актер
По словам Джонсона, новоиспеченный абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик присоединился к актерской команде фильма "Разгромная машина" (The Smashing Machine).
Он в шутку попросил Усика: "Не сломай мне челюсть, чемпион!"
К тому же он отметил, что для него честь сниматься вместе с Усиком в одном фильме.
"Я очень уважаю Александра Усика, и для меня будет честью разделить с ним ринг, поскольку на следующей неделе он ударит меня в челюсть. С нетерпением жду сотрудничества с тобой, брат", - написал он.
Двейн Джонсон также отметил, что Усик сыграет в фильме роль Игоря Волчанчина - украинского бойца ММА, проведшего легендарные бои смешанных единоборств и историческое сражение против самого Smashing Machine, Марка Керра.
Двейн Джонсон и Александр Усик встретятся в ринге на съемках "Разгромной машины" (фото: instagram.com/therock)
Также в фильме снимется известная актриса Эмили Блант.
Александр Усик получил роль в фильме о ММА (скриншот)
Ранее мы сообщали, что украинский боксер Александр Усик феерически победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира.
Также недавно мы рассказывали, что Усика могли арестовать.