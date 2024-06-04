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"Не сломай мою челюсть": Двейн Джонсон и Александр Усик встретятся в ринге на съемках фильма

Вторник 04 июня 2024 15:50
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"Не сломай мою челюсть": Двейн Джонсон и Александр Усик встретятся в ринге на съемках фильма Двейн Джонсон и Александр Усик встретятся в ринге на съемках фильма (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известный американо-канадийский актер, рестлер и звезда "Форсажей" Двейн "Скала" Джонсон сойдется в ринге с чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу актера Джонсона.

Что рассказал актер

По словам Джонсона, новоиспеченный абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик присоединился к актерской команде фильма "Разгромная машина" (The Smashing Machine).

Он в шутку попросил Усика: "Не сломай мне челюсть, чемпион!"

К тому же он отметил, что для него честь сниматься вместе с Усиком в одном фильме.

"Я очень уважаю Александра Усика, и для меня будет честью разделить с ним ринг, поскольку на следующей неделе он ударит меня в челюсть. С нетерпением жду сотрудничества с тобой, брат", - написал он.

Двейн Джонсон также отметил, что Усик сыграет в фильме роль Игоря Волчанчина - украинского бойца ММА, проведшего легендарные бои смешанных единоборств и историческое сражение против самого Smashing Machine, Марка Керра.

&quot;Не сломай мою челюсть&quot;: Двейн Джонсон и Александр Усик встретятся в ринге на съемках фильмаДвейн Джонсон и Александр Усик встретятся в ринге на съемках "Разгромной машины" (фото: instagram.com/therock)

Также в фильме снимется известная актриса Эмили Блант.

&quot;Не сломай мою челюсть&quot;: Двейн Джонсон и Александр Усик встретятся в ринге на съемках фильма

Александр Усик получил роль в фильме о ММА (скриншот)

Ранее мы сообщали, что украинский боксер Александр Усик феерически победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира.

Также недавно мы рассказывали, что Усика могли арестовать.

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