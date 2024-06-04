"Не зламай мою щелепу": Двейн Джонсон і Олександр Усик зустрінуться в рингу на зйомках фільму

Відомий американсько-канадійський актор, рестлер і зірка "Форсажів" Двейн "Скеля" Джонсон зійдеться в рингу з чемпіоном світу з боксу українцем Олександром Усиком.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку актора Джонсона.

Що розповів актор

За словами Джонсона, новоспечений абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик приєднався до акторської команди фільму "Розгромна машина" (The Smashing Machine).

Він жартома попросив Усика: "Не зламай мені щелепу, чемпіоне!"

До того ж він зазначив, що для нього честь зніматись разом з Усиком в одному фільмі.

"Я дуже поважаю Олександра Усика, і для мене буде честю розділити з ним ринг, оскільки наступного тижня він вдарить мене в щелепу. З нетерпінням чекаю співпраці з тобою, брате", - написав він.

Двейн Джонсон також зазначив, що Усик зіграє у фільмі роль Ігоря Вовчанчина - українського бійця ММА, який провів легендарні бої змішаних єдиноборств та історичний бій проти самого Smashing Machine, Марка Керра.

Двейн Джонсон і Олександр Усик зустрінуться в рингу на зйомках "Розгромної машини" (фото: instagram.com/therock)

Також у фільмі зніметься відома актриса Емілі Блант.

Олександр Усик отримав роль у фільмі про ММА (скріншот)