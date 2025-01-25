"Не устаем друг от друга". Что говорила о Зеленском его жена и какие кадры показывала с ним в сети

История любви в фото

На своей официальной странице в Instagram первая леди время от времени публикует совместные снимки с избранником - это происходит по какому-то особому случаю или когда они вместе появляются на рабочем мероприятии. Их яркие совместные моменты можете увидеть на странице ниже. Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Например, далее можете увидеть кадры, сделанные в 2019 году - после объявления победы Владимира Зеленского на выборах.

Владимир и Елена Зеленские, 21 апреля 2019 года (фото: РБК-Украина) Владимир и Елена Зеленские, 21 апреля 2019 года (фото: РБК-Украина)

По случаю праздников - Нового года, Дня вышиванки или других особых дней - Зеленская публикует с мужем более официальные снимки. На большинстве из них оба предстают в вышиванках.

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Ранее пара появлялась на обложке украинского Vogue. Некоторые фотографии получились черно-белыми. Также участие в фотосессии принимали их дочь и сын.

Владимир и Елена Зеленские снимались для Vogue (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Другая фотосессия Зеленских для Vogue (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Кроме того, время от времени Зеленская выкладывает в сеть более неофициальные кадры с мужем, на которых, например, можно увидеть, как она обнимает Владимира или кладет голову ему на плечо.

Под большинством таких публикаций юзеры оставляют кучу приятных слов для супругов, а также подчеркивают то, насколько Зеленские красиво и гармонично выглядят вместе.

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official) Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Что известно о браке Владимира и Елены Зеленских

Их история любви началась еще в студенческие годы. Елена Кияшко (девичья фамилия первой леди) поступила на строительный факультет Криворожского национального университета и получила архитектурную специальность. Во время учебы она начала отношения с будущим президентом Украины, который на тот момент был студентом Криворожского экономического института.

После восьми лет вместе, в 2003 году, влюбленные пошли под венец. В их браке родилось двое детей: сын Кирилл и дочь Александра.

К слову, Зеленская не была публичным лицом до начала президентских выборов в 2019 году. Ранее она также занимала должность сценариста студии "Квартал 95" с момента ее основания в 2003 году.

Семья Зеленских (Фото: nstagram.com/olenazelenska_official)

Как Зеленская комментировала отношения с мужем

В своих интервью Елена делилась, как полномасштабная война повлияла на ее отношения с избранником. В частности, она признавалась, что каждая встреча для них - настоящая радость, ведь увидеться им удается не так часто, как хотелось бы.

"Мы никогда не устаем друг от от друга, мы никогда не надоедаем друг другу. И это также укрепляет семью. Это ненормальная жизнь любого человека - жить в стране, в которой идет война. Это постоянная психологическая нагрузка и давление. Я надеюсь, когда это давление уменьшится, благодаря нашей победе мы сможем остаться здоровыми и у нас все будет хорошо. Однако сейчас я думаю, что мы как никогда близки эмоционально", - говорила первая леди.

Владимир и Елена Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Также первая леди рассказывала, что в браке невероятно важно уважение партнеров друг к другу.

"На самом деле очень важно уметь уважать своих родных и близких. Я уверена, что любви недостаточно. И я счастлива, что могу уважать своего мужа, потому что мне было бы очень сложно оставаться с ним, даже несмотря на огромную любовь, если бы я не верила в его честность. Я должна быть откровенной - да, я горжусь им. Но для меня это не было неожиданностью. Это было еще одно доказательство того, что я выбрала правильного человека", - делилась жена Зеленского.

А еще избранница украинского президента говорила и о том, что сложности лишь укрепили их отношения, и что они окончательно поняли, что могут положиться друг на друга в моменты испытаний.

"Думаю, что мы ближе. И мы действительно больше уже связаны. Так случилось, что мы смогли поддержать друг друга так, как мы надеялись друг на друга. И я его, мне кажется, не подвела. И он меня никогда не подводит. И это сближает людей", - заявляла Зеленская.

Зеленские в Одессе, июль 2019 (скриншот)