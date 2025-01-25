"Не втомлюємося одне від одного". Що казала про Зеленського його дружина та які кадри показувала з ним у мережі

25 січня Володимиру Зеленському виповнюється 47 років, і з цієї нагоди пропонуємо пригадати, які кадри з президентом України у мережі опублікувала його обраниця Олена Зеленська.
РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.
На своїй офіційній сторінці в Instagram перша леді час від часу публікує спільні знімки з обранцем - це стається з якоїсь особливої нагоди або коли вони разом з'являються на робочому заході. Їхні яскраві спільні моменти можете побачити на сторінці нижче.
Наприклад, далі можете побачити кадри, зроблені у 2019 році - після оголошення перемоги Володимира Зеленського на виборах.
З нагоди свят - Нового року, Дня вишиванки чи інших особливих днів - Зеленська публікує з чоловіком більш офіційні знімки. На більшості з них обоє постають у вишиванках.
Раніше пара з'являлася на обкладинці українського Vogue. Деякі світлини вийшли чорно-білими. Також участь у фотосесії брали їхні донька та син.
Окрім того, час від часу Зеленська викладає у мережу більш неофіційні кадри з чоловіком, на яких, наприклад, можна побачити, як вона обіймає Володимира або ж кладе голову йому на плече.
Під більшістю таких публікацій юзери залишають купу приємних слів для подружжя, а також підкреслюють те, наскільки Зеленські красиво та гармонійно виглядають разом.
Їхня історія кохання почалася ще у студентські роки. Олена Кияшко (дівоче прізвище першої леді) вступила на будівельний факультет Криворізького національного університету та здобула архітектурний фах. Під час навчання вона почала стосунки з майбутнім президентом України, який на той момент був студентом Криворізького економічного інституту.
Після восьми років разом, у 2003 році, закохані пішли під вінець. У їхньому шлюбі народилося двоє дітей: син Кирило та донька Олександра.
До слова, Зеленська не була публічною особою до початку президентських виборів у 2019 році. Раніше вона також обіймала посаду сценаристки студії "Квартал 95" з моменту її заснування у 2003 році.
У своїх інтерв'ю пані Олена ділилася, як повномасштабна війна вплинула на її стосунки з обранцем. Зокрема, вона зізнавалася, що кожна зустріч для них - справжня радість, адже побачитися їм вдається не так часто, як хотілося б.
"Ми ніколи не втомлюємося одне від від одного, ми ніколи не набридаємо один одному. І це також зміцнює сім’ю. Це ненормальне життя будь-якої людини — жити в країні, у якій триває війна. Це постійне психологічне навантаження і тиск. Я сподіваюся, коли цей тиск зменшиться, завдяки нашій перемозі ми зможемо залишитися здоровими і у нас все буде добре. Однак зараз я думаю, що ми як ніколи близькі емоційно", - говорила перша леді.
Також перша леді розповідала, що у шлюбі неймовірно важливою є повага партнерів одне до одного.
"Насправді дуже важливо вміти поважати своїх рідних і близьких. Я впевнена, що любові недостатньо. І я щаслива, що можу поважати свого чоловіка, тому що мені було б дуже складно залишатися з ним, навіть попри величезну любов, якби я не вірила в його чесність. Я повинна бути відвертою - так, я пишаюся ним. Але для мене це не було несподіванкою. Це був ще один доказ того, що я обрала правильну людину", - ділилася дружина Зеленського.
А ще обраниця українського президента говорила і про те, що складнощі лише зміцнили їхні стосунки, і що вони остаточно зрозуміли, що можуть покластися одне на одного в моменти випробувань.
"Думаю, що ми ближче. І ми дійсно більше вже пов'язані. Так сталося, що ми змогли підтримати один одного так, як ми сподівалися один на одного. І я його, мені здається, не підвела. І він мене ніколи не підводить. І це зближує людей", - заявляла Зеленська.
Раніше Зеленська зізнавалася, ким мріяла стати в дитинстві.
Також Зеленська розповідала, чи вимикають в її оселі світло та чи спускається в укриття.
При написанні матеріалу були використані джерела: пости Олени Зеленської з її сторінки в Instagram, інформація про подружжя з Вікіпедії, а також інтерв'ю першої леді лорду Майклу Ешкрофту і виданню Daily Mail.