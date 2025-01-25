"Не втомлюємося одне від одного". Що казала про Зеленського його дружина та які кадри показувала з ним у мережі

Історія кохання у фото

На своїй офіційній сторінці в Instagram перша леді час від часу публікує спільні знімки з обранцем - це стається з якоїсь особливої нагоди або коли вони разом з'являються на робочому заході. Їхні яскраві спільні моменти можете побачити на сторінці нижче. Володимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Наприклад, далі можете побачити кадри, зроблені у 2019 році - після оголошення перемоги Володимира Зеленського на виборах.

Володимир та Олена Зеленські, 21 квітня 2019 року (фото: РБК-Україна) Володимир та Олена Зеленські, 21 квітня 2019 року (фото: РБК-Україна)

З нагоди свят - Нового року, Дня вишиванки чи інших особливих днів - Зеленська публікує з чоловіком більш офіційні знімки. На більшості з них обоє постають у вишиванках.

Володимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Володимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Володимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Раніше пара з'являлася на обкладинці українського Vogue. Деякі світлини вийшли чорно-білими. Також участь у фотосесії брали їхні донька та син.

Володимир та Олена Зеленські знімалися для Vogue (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Інша фотосесія Зеленських для Vogue (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Окрім того, час від часу Зеленська викладає у мережу більш неофіційні кадри з чоловіком, на яких, наприклад, можна побачити, як вона обіймає Володимира або ж кладе голову йому на плече.

Під більшістю таких публікацій юзери залишають купу приємних слів для подружжя, а також підкреслюють те, наскільки Зеленські красиво та гармонійно виглядають разом.

Володимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official) Володимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Що відомо про шлюб Володимира та Олени Зеленських

Їхня історія кохання почалася ще у студентські роки. Олена Кияшко (дівоче прізвище першої леді) вступила на будівельний факультет Криворізького національного університету та здобула архітектурний фах. Під час навчання вона почала стосунки з майбутнім президентом України, який на той момент був студентом Криворізького економічного інституту.

Після восьми років разом, у 2003 році, закохані пішли під вінець. У їхньому шлюбі народилося двоє дітей: син Кирило та донька Олександра.

До слова, Зеленська не була публічною особою до початку президентських виборів у 2019 році. Раніше вона також обіймала посаду сценаристки студії "Квартал 95" з моменту її заснування у 2003 році.

Сім'я Зеленських (Фото: nstagram.com/olenazelenska_official)

Як Зеленська коментувала стосунки з чоловіком

У своїх інтерв'ю пані Олена ділилася, як повномасштабна війна вплинула на її стосунки з обранцем. Зокрема, вона зізнавалася, що кожна зустріч для них - справжня радість, адже побачитися їм вдається не так часто, як хотілося б.

"Ми ніколи не втомлюємося одне від від одного, ми ніколи не набридаємо один одному. І це також зміцнює сім’ю. Це ненормальне життя будь-якої людини — жити в країні, у якій триває війна. Це постійне психологічне навантаження і тиск. Я сподіваюся, коли цей тиск зменшиться, завдяки нашій перемозі ми зможемо залишитися здоровими і у нас все буде добре. Однак зараз я думаю, що ми як ніколи близькі емоційно", - говорила перша леді.

Володимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Також перша леді розповідала, що у шлюбі неймовірно важливою є повага партнерів одне до одного.

"Насправді дуже важливо вміти поважати своїх рідних і близьких. Я впевнена, що любові недостатньо. І я щаслива, що можу поважати свого чоловіка, тому що мені було б дуже складно залишатися з ним, навіть попри величезну любов, якби я не вірила в його чесність. Я повинна бути відвертою - так, я пишаюся ним. Але для мене це не було несподіванкою. Це був ще один доказ того, що я обрала правильну людину", - ділилася дружина Зеленського.

А ще обраниця українського президента говорила і про те, що складнощі лише зміцнили їхні стосунки, і що вони остаточно зрозуміли, що можуть покластися одне на одного в моменти випробувань.

"Думаю, що ми ближче. І ми дійсно більше вже пов'язані. Так сталося, що ми змогли підтримати один одного так, як ми сподівалися один на одного. І я його, мені здається, не підвела. І він мене ніколи не підводить. І це зближує людей", - заявляла Зеленська.

Зеленські в Одесі, липень 2019 (скриншот)