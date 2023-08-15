"Не все пошли в укрытие": в Луцке рассказали о травмированных и погибших в результате атаки РФ

Российские оккупанты 15 августа нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Луцке. В результате погибли трое мужчин. Известно, что люди не пошли во время воздушной тревоги в укрытие.
Об этом сообщает Суспільне в Telegram.
Бывшая работница предприятия Мария Фидрик рассказала, что все травмированные и погибшие - работники завода.
По словам женщины, погибшие работники во время воздушной тревоги не находились в укрытии.
"Без слез не могу сказать ничего. 36 лет проработала здесь на заводе. Очень тяжело, людей знаю тех, кто погиб", - добавила она.
Сейчас двое травмированных находятся в областной клинической больнице. Еще один работник с ожогами - в городской клинической больнице. Четвертый травмированный лечится амбулаторно.
Добавим, что работники ГСЧС сразу выехали на место для тушения пожара и разбора завалов. В частности, был спасен один человек из-под завалов, он госпитализирован.
По словам мэра Луцка Игоря Полищука, все жилые объекты и другие гражданские объекты города, которые находятся рядом с данным предприятием, не пострадали.
"Это обычное промышленное предприятие, производившее комплектующие для автомобилей, для промышленности. И какое оно имеет отношение к военной инфраструктуре вообще не известно", - отметил Полищук.
Ранее мы сообщали, что российские войска также нанесли ракетный удар по Львову. Пострадали 15 человек.
Также из-за обстрела россиян в Днепре повреждены промышленное предприятие и водно-спортивный объект.