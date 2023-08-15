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Из-за ракетной атаки россиян по Львову пострадали 15 человек

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Украина, Вторник 15 августа 2023 10:36
Из-за ракетной атаки россиян по Львову пострадали 15 человек Фото: Максим Козицкий (dyvys.info)
Автор: Александр Белоус

В результате ракетного удара россиян по Львову и соседним селам в ночь на 15 августа пострадали 15 человек. Обошлось без погибших.

Об этом на брифинге сказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Львовский портал ".

"К счастью, погибших нет, но 15 человек получили травмы, среди них есть 10-летний ребенок. Пять травмированных госпитализированы, люди в тяжелом состоянии среди них нет. Состояние еще пятерых оценивают как легкое", - сказал он.

По его словам, всего во Львовской области было шесть попаданий, одну ракету сбила противовоздушная оборона. Повреждены более 40 домов во Львове и в Оброшинской, Зимноводовской общинах. Идет ликвидация последствий.

Ракетная атака в ночь на 15 августа

Российские войска запустили по Украине 28 крылатых ракет. Силам ПВО удалось сбить 16 целей. Под удары попали Львов и Днепр, Луцк и Хмельницкий, Запорожье и Смела,

Во Львове обломки сбитых вражеских ракет повредили многоквартирные жилые дома на улицах Патона и Каховской, в результате чего произошел пожар. Ракета прилетела во двор детского сада и разрушила его. Небольшие возгорания были и в других частях города, но их быстро потушили.

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