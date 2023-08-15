"Не всі пішли в укриття": у Луцьку розповіли про травмованих та загиблих внаслідок атаки РФ

Російські окупанти 15 серпня завдали ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку. Внаслідок цього загинули троє чоловіків. Відомо, що люди не пішли під час повітряної тривоги в укриття.
Про це повідомляє Суспільне у Telegram.
Колишня працівниця підприємства Марія Фідрик розповіла, що усі травмовані та загиблі - працівники заводу.
Зі слів жінки, працівники, які загинули, під час повітряної тривоги не перебували в укритті.
"Без сліз не можу сказати нічого. 36 років пропрацювала тут на заводі. Дуже тяжко, людей знаю цих, які загинули", - додала вона.
Зараз двоє травмованих знаходяться в обласній клінічній лікарні. Ще один працівник з опіками - в міській клінічній лікарні. Четвертий травмований лікується амбулаторно.
Додамо, що працівники ДСНС відразу виїхали на місце для гасіння пожежі та розбору завалів. Зокрема, було врятовано одну людину з-під завалів, вона госпіталізована.
За словами мера Луцька Ігоря Поліщука, усі житлові об'єкти та інші цивільні об'єкти міста, які знаходяться поруч з даним підприємством не постраждали.
"Це звичайне промислове підприємство, яке виготовляло комплектуючі для автомобілів, для промисловості. І яке воно має відношення до військової інфраструктури взагалі не відомо", - зазначив Поліщук.
Раніше ми повідомляли, що російські війська також завдали ракетного удару по Львову. Постраждали 15 людей.
Також через обстріл росіян у Дніпрі пошкоджено промислове підприємство та водно-спортивний обʼєкт.