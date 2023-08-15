Из-за обстрела россиян в Днепре повреждено промышленное предприятие и водно-спортивный объект

В результате ракетного удара россиян по Днепру 15 августа в городе повреждено промышленное предприятие и водно-спортивный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Из-за вражеских обстрелов в городе возник пожар, который ликвидировали спасатели.

В результате атаки есть пострадавшие. Также пострадала гражданская инфраструктура.

В частности, поврежден водно-спортивный объект. Там разбиты окна, разбит фасад и внутренняя стена помещения.

Полицейские, спасатели и все профильные службы работают на местах.

Ночной обстрел Украины

После 4:00 в ряде украинских городов раздались взрывы. В Луцке россияне попали по одному из промышленных предприятий, в результате чего погибли три человека, также пострадали.

В Днепре пострадало промышленное предприятие, в результате чего ранения получили два человека.

К тому же, во Львове сообщили о попадании в жилые дома и на территорию детского сада. О пострадавших информация не поступала.

Из-за обстрела обломки ракеты также попали в частный двор в Ивано-Франковской области.

В то же время наши военные сбили 16 из 28 крылатых ракет, которые оккупанты запустили по Украине.

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