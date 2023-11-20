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"Не верю, что вам уже за 50". Эктор Хименес-Браво в нижнем белье взбудоражил воображение фанов (фото)

Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Иванна Пашкевич

Популярный телеведущий, ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поразил своей физической формой в 51 год. Соответствующие фотографии появились в его соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Эктор Хименес-Браво похвастался обнаженным торсом

Ресторатор запостил несколько stories, сравнив свое тело с тем, как оно смотрится в реальной жизни и в соцсетях.

На первом снимке мужчина позирует с обнаженным торсом, который прикрывает руками, и в шортах.

Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

На втором - он делает селфи в зеркале, но уже только в нижнем белье.

Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Поклонники судьи "Мастер Шефу" в восторге от того, как выглядит Эктор. Они просят его раскрыть секрет подтянутого тела.

"Никогда бы не поверила, что вам уже за 50. Вы выглядите невероятным, раскрываете секрет", - отреагировала на фотографии фанатка.

Телеведущий же признался, что ему не привыкать к подобным комплиментам, которые он получает регулярно.

Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Недавно мы рассказывали, что женщина похудела на 90 килограммов и раскрыла свой секрет.

Также Анита Луценко объяснила, что более эффективно для похудения.

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