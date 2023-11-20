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"Не вірю, що вам вже за 50". Ектор Хіменес-Браво у спідній білизні розбурхав уяву фанів (фото)

Ектор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Іванна Пашкевич

Популярний телеведучий, ресторатор, суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво вразив своєю фізичною формою у 51 рік. Відповідні світлини з'явилися у його соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Ектор Хіменес-Браво похизувався оголеним торсом

Ресторатор запостив декілька stories, порівнявши своє тіло з тим, як воно виглядає у реальному житті, і у соцмережах.

На першому знімку чоловік позує з оголеним торсом, який прикриває руками, і у шортах.

Ектор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

На другому - він робить селфі у дзеркалі, але вже тільки у спідній білізні.

Ектор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Прихильники судді "Мастер Шефу" у захваті від того, як виглядає Ектор. Вони просять його розкрити секрет підтягнутого тіла.

"Ніколи б не повірила, що вам вже за 50. Ви маєте неймовірний вигляд, розкривайте секрет", - відреагувала на світлини фанатка.

Натомість телеведучий зізнався, що йому не звикати до подібних компліментів, які він отримує регулярно.

Ектор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Нещодавно ми розповідали, що жінка схудла на 90 кілограмів і розкрила свій секрет.

Також Аніта Луценко пояснила, що ефективніше для схуднення.

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