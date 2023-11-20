Женщина похудела на 90 килограммов и раскрыла свой секрет: "Это может сделать любая" (фото)

Тамра Хайд, родившая 8 детей и ставшая приемной матерью для еще одного малыша, сумела сбросить 90 килограммов в 40 лет. Благодаря диете, которую женщина называет очень простой, она забыла о лишнем весе.

"Я ела все, что попадалось под руку"

Женщина рассказала, что несколько лет назад она поняла, что у нее проблемы. Хайд постоянно ела, она постоянно пила сладкие напитки и не могла представить свою жизнь без пончиков и желейных мишек. На фоне того, что женщина родила 8 детей и пережила 2 выкидыша, она не могла сбросить вес.

При этом у нее постоянно были проблемы с давлением. Оно было настолько высоким, что женщина постоянно находилась в состоянии, когда ей необходима госпитализация. В один момент она решила, что пора все изменить. Женщина хотела стать здоровой, воспитывать детей и увидеть внуков. И тогда она начала действовать.

Женщина до похудения (скриншот)

Как многодетная мать похудела на 90 килограммов

Женщина весила почти 170 килограммов, примерно за полтора года она сбросила 90 кг. Ей удалось это сделать благодаря диете.

"Я добилась потери веса благодаря кетогенной диете с сокращением калорий, где я минимизировала потребление углеводов и сосредоточилась на здоровых жирах и белках. Моя целевая калорийность при дефиците составляла 1300 калорий. Это не модная диета. Это способ питания, который я считаю очень экологичным", - объяснила женщина.

Женщина после похудения (скриншот)

Что можно есть на кето-диете. Хайд рассказала, что в ее рационе присутствуют любое мясо, сыры, листовая зелень, авокадо, брокколи, цуккини, патиссоны - все, что содержит очень мало углеводов.

"Ешьте фрукты умеренно, поскольку они могут содержать много углеводов. Ягоды являются фруктами с наименьшим содержанием углеводов. Орехи также подходят, хотя они содержат много жиров и калорий, поэтому вам нужно соблюдать осторожность", - добавила женщина.

Как сбросить 90 килограммов (скриншот)

Что запрещено есть. Хайд не употребляет рис, хлеб, картофель и какие-либо крупные корнеплоды. Но самый главный запрет - сахар.

"Я любила сахар, но две недели без него сделали меня совсем другим человеком. Вы даже не узнаете себя. Это будто выйти из тумана в прекрасную комнату, освещенную солнцем", - объяснила женщина.

После того, как женщина сбросила 90 килограммов, она начала постепенно выходить из кето-диеты. Впрочем, она все равно следит за питанием. Более того, ей пришлось сделать операцию. После похудения женщина увидела, что кожа на животе и руках сильно обвисла, поэтому ей понадобилась помощь пластических хирургов.

Результат похудения (скриншот)

Что такое кето-диета - обязательно это учитывайте

Кето-диета - это пищевой режим, направленный на снижение потребления углеводов и увеличение употребления жиров, чтобы вызвать процесс кетоза, при котором организм переходит на использование жиров в качестве основного источника энергии. Это может привести к потере веса, однако кето-диета не является панацеей и может иметь определенные риски.

Одним из них является дефицит важных микроэлементов и витаминов, которые мы обычно получаем из углеводов. Также слишком большое потребление жиров может привести к повышению уровня холестерина и другим проблемам с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, длительная кето-диета может вызвать усталость, слабость и другие отрицательные эффекты.

Необходимо соблюдать осторожность при внедрении кето-диеты. Обязательно консультируйтесь с врачом во избежание потенциальных проблем со здоровьем.