"Не верю, что вам уже за 50". Эктор Хименес-Браво в нижнем белье взбудоражил воображение фанов (фото)
Популярный телеведущий, ресторатор, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поразил своей физической формой в 51 год. Соответствующие фотографии появились в его соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Эктор Хименес-Браво похвастался обнаженным торсом
Ресторатор запостил несколько stories, сравнив свое тело с тем, как оно смотрится в реальной жизни и в соцсетях.
На первом снимке мужчина позирует с обнаженным торсом, который прикрывает руками, и в шортах.
Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
На втором - он делает селфи в зеркале, но уже только в нижнем белье.
Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Поклонники судьи "Мастер Шефу" в восторге от того, как выглядит Эктор. Они просят его раскрыть секрет подтянутого тела.
"Никогда бы не поверила, что вам уже за 50. Вы выглядите невероятным, раскрываете секрет", - отреагировала на фотографии фанатка.
Телеведущий же признался, что ему не привыкать к подобным комплиментам, которые он получает регулярно.
Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
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