ua en ru
Пн, 07 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Не такой уж и монстр". Мама P. Diddy внезапно публично высказалась о сыне

Понедельник 07 октября 2024 10:55
UA EN RU
"Не такой уж и монстр". Мама P. Diddy внезапно публично высказалась о сыне P. Diddy с мамой (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Мама скандального продюсера P.Diddy Дженис Смоллс Комбс выступила в защиту сына. Его обвиняют в рэкете, сексуальном насилии и торговле людьми.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Page Six.

Женщина сделала заявление через своего адвоката, в котором категорически отвергла обвинения против Шона Комбса.

Она назвала их ложью и призналась, что это клевета, которая буквально разрывает ее душу.

"Мой сын не такой уж монстр, которым его нарисовали. Я могу только молиться о том, чтобы дожить до момента, когда он расскажет правду и будет уволен. Эта боль слишком невыносима, чтобы выразить его словами. Как и любой человек, мой сын заслуживает того, чтобы иметь возможность себя защитить", - приводит слова Дженис издания.

Мама продюсера прокомментировала также запись с камеры наблюдения, на которой видно, как Дидди бьет свою бывшую девушку Кэсси Вентуру в отеле.

&quot;Не такой уж и монстр&quot;. Мама P. Diddy внезапно публично высказалась о сыне

P. Diddy с мамой (фото: Getty Images)

Она отметила, что ее сын не идеален и допускал ошибки, в частности, пытался скрыть событие. Однако она считает, что 54-летний артист уладил это дело вне суда еще в прошлом году.

К слову, с начала расследования Дженис активно поддерживает своего сына. Известно, что большая сумма залога, которую Комбс предложил суду за свою свободу, равна стоимости двух особняков: одного, принадлежащего музыканту, и другого его матери.

&quot;Не такой уж и монстр&quot;. Мама P. Diddy внезапно публично высказалась о сыне

Скриншот

Напомним, Шона Комбса арестовали в сентябре по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, мошенничестве и организации перевозок для секс-работниц.

Он не признает свою вину и пытался освободиться под залог, но ему отказали. В связи с этим скандалом многие звезды, присутствовавшие на его знаменитых вечеринках, начали беспокоиться о возможности дачи показаний в суде.

Ранее мы писали о 5 сумасшедших теориях заговоров о скандальном P.Diddy.

Также рассказывали, что в "Симпсонах" нашли отсылку к его "белым вечеринкам".

Читайте РБК-Украина в Google News
Голливуд сканал Звёзды
NEWS
Россияне атаковали "Кинжалом" аэродром в Хмельницкой области, есть попадание
Россияне атаковали "Кинжалом" аэродром в Хмельницкой области, есть попадание