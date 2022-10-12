Летят не только ракеты: психолог о том, как не поддаваться панике и не реагировать на ИПСО

Украина подверглась массированным ракетным ударам 10 и 11 октября. Многие люди из-за этой атаки ментально снова вернулись в 24 февраля и почувствовали панику, растерянность. И снова начали остро реагировать на агрессию, а также на ИПСО.

Почему этот ракетный удар имеет признаки ИПСО и как не поддаваться на манипуляции врага, рассказал военный психолог и офицер ВСУ Андрей Козинчук.

"После ракетных ударов вышел плешивый и сказал, что это был "ответ на терроризм", и он использовал "высокоточное оружие исключительно по военным объектам и объектам инфраструктуры". Уже по этим признакам мы можем понять, что это была банальная информационная психологическая специальная операция - ИПСО", - сказал Козинчук.

ИПСО - это информационно-психологическая операция, она может проводиться в виде боевых операций, информационных вбросов или дезинформации. Цель таких действий - манипуляция противником.

Самый простой способ ИПСО - это забрасывание листовок на языке врага. В листовках содержится эмоциональная информация, например: "Мы захватили ваш город, сдавайтесь".

В случае ракетного обстрела, этот вид ИПСО - боевой, направленный на запугивание противника и поднятие собственного статуса у своих людей.

"ИПСО было применено для того, чтобы привести к панике всех мирных жителей в Украине. Подчеркиваю, не только Киева, Днепра, Львова, и других городов, которые пострадали в этой атаке. А именно - всех мирных жителей в Украине. Для того чтобы показать - вы живете в опасности, ваша власть вас не защищает, а мы, если захотим - сотрем вас с лица земли", - объясняет психолог.

Как реагировать на ИПСО

"Когда мы на эмоциях, мы думаем не корой головного мозга, а лимбической системой. Она отвечает за эмоции, а значит, мы сможем делать иррациональные вещи, поддаваться манипуляциям", - говорит Козинчук.

Именно поэтому в СМИ и социальных сетях следом за атакой начинают появляться вбросы и фейковые сообщения. На эмоциях люди начинают верить в такие сообщения, так как мышление иррациональное.

Специалист считает, что эмоциональная атака не удалась, так как украинцы начали сразу же действовать и выражать свои эмоции очень открыто. Страх присутствовал, но уже совсем другого типа, так как многие уже переживали похожие ситуации и четко знают, как нужно действовать.

Если во время или после ракетных ударов вас сковал страх или началась паника, психолог рекомендует выполнять простые действия:

1. Восстановите дыхание. Дыхание по квадрату рекомендуется в случае паники. На 4 счета сделайте вдох, потом на 4 - пауза, еще на 4 - выдох, еще на 4 - пауза. И так сделайте хотя бы 5-10 квадратов. Это поможет диафрагме двигаться, тело поймет, что вы им владеете.

2. Заземлитесь. Походите, подвигайтесь, можно босиком.

3. Если вас трясет - потрясите руками еще сильнее. Если хотите кричать - делайте это.

4. Пейте воду, желательно - теплую.

5. Осознайте, где вы находитесь, насколько очевидна ваша опасность. Если есть альтернативное место, подумайте, куда можно переехать.

6. Не забывайте о базовых потребностях: есть, пить, спать. Находясь в ресурсе, вы сможете эффективно позаботиться о людях, за которых вы отвечаете.

Чего делать в такой ситуации нельзя

"Не глушите эмоции алкоголем, потому что алкоголь усиливает чувства, в том числе и негативные эмоции в состоянии стресса. Не бегите от своего страха. Выражайте страх, чувствуйте себя деятельными. Когда нам страшно, и мы что-то делаем, это обозначает, что мы можем совладать с собой.

Также нужно осознать, что вы находитесь в том же социальном кругу, что и раньше. Сделайте перекличку, поговорите с друзьями. Не самоизолируйтесь и не игнорируйте сигналы тела - болит голова, хочется есть. И обращайтесь за помощью, если она вам нужна", - сказал Козинчук.