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У Дніпрі підлітків під час тривоги не пустили в укриття в одному з житлових будинків: "ви тут не прибирали"

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Дніпро, Вівторок 16 серпня 2022 20:55
У Дніпрі підлітків під час тривоги не пустили в укриття в одному з житлових будинків: "ви тут не прибирали" У Дніпрі підлітків не пустили в укриття під час тривоги (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Дніпрі стався скандал через підлітків, яких під час сигналу повітряної тривоги не пустили в укриття в одному з житлових будинків. В одному підвалі їм відмовили через прорвану трубу, а в іншому сказали, що вони не мають права там знаходиться, бо не брали участь у прибиранні цього приміщення.

Деталі неприємного інциденту повідомили в сюжеті "Дніпро ТВ".

Скандал розгорівся в одному з будинків по вулиці Титова в Дніпрі. Відео з підлітками, яке було знято на телефон, потрапило в мережу. На кадрах відео видно і чутно, що в укриття підлітків не пускають місцеві жителі.

Мешканців будинку попросили пояснити, чому підлітків не пустили в укриття під час загрози ракетного обстрілу.

Голова правління ОСББ Андрій Гуриненко пояснив, що бомбосховищ, як таких, там немає. Були захаращені підвали й одне приміщення навіть забрали у "Єви". Там самостійно навели порядок, викинули купу мотлоху.

"Цих дітей тоді не було. І через це зі старими мешканцями будинку виник скандал", - пояснив Гуриненко.

Він додав, що в підвал в цьому будинку є два входи. Один знаходиться в аварійному стані, там прорвало трубу. А на другому вході підлітків зустріли місцеві жителі й не пустили їх, тому, що діти там не прибирали.

- Тобто по-вашому, якщо вони не прибирають, то вони не мають права заходити в підвал, бомбосховище?
- Ні, у них є той підвал, в якому вони можуть сидіти. Всі підвали стоять відкриті. Вони не захотіли йти в підвал, де не прибрано.
- Ви ж сказали, що труба прорвала і там було сиро.
- Ні, вчора там ... Ну, там трохи вогкість.

Людмила живе в цьому будинку вже 51 рік і саме вона не пустила підлітків в укриття. Зізнається, що інцидент неприємний, але вважає, що вчинила правильно.

Виявилося, що одна з підлітків - дівчина Глаша. До укриття вона прийшла з друзями. Людмилі це не сподобалося, і вона сказала, що зі своєю сім'єю нехай приходить, а друзів водити не потрібно.

"Ми не проти були, будь ласка, своєю сім'єю йдіть. А потім я сказала їй: "Глаша, ти не бреши, що ми тебе не пускаємо. Ми не хочемо, щоб були твої друзі, навіщо ти водиш друзів", - пояснює ситуацію Людмила.

Мама однієї з дівчаток, яку не пустили в тимчасове укриття сказала, що така ситуація відбувається не вперше.

"Я не була присутня, але це було не перший раз. Мені не хочеться сваритися, але я хочу, щоб мої діти мали можливість сховатися, бо я на роботі, я працюю в лікарні. Я бачила, як вони приводять до ладу бомбосховище. Але я працюю в стаціонарі. Я йду, коли всі сплять, а приходжу, буває, вже темно. У мене не було можливості допомагати", - пояснює жінка.

А що кажуть експерти?

За словами начальника організаційного відділу з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислава Макарця, забороняти відвідувати тимчасове укриття - незаконно.

"Оскільки в будинку створено об'єднання, в основному голови правління вирішують. І тут виникає питання: якщо все ж підвал придатний для того, щоб бути простим укриттям, він повинен бути в цілому доступний для будь-якої особи, яка бажає ним скористатися, незалежно від того, прибрали там, чи не прибирали, чи проживають, або не проживають. Тому такі дії вони порушують основи цивільного захисту. І це більше така побутова сварка, ніж будь-які законні дії. Тому потрібно розділяти", - пояснив Макарець.

Він додав, що якби приміщення було б бомбосховищем, то мешканці могли б понести кримінальну відповідальність. А так, як підвал вважається тимчасовим укриттям, то кримінальна відповідальність їм не загрожує.

До речі, раніше ми писали про те, що у Кропивницькому 18-річного хлопця не пускали в укриття та ображали.

А ще розповідали про те, що блогер пояснив, до чого призведе зупинка транспорту під час повітряної тривоги.

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