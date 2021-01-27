Суркіс розповів про особливості роботи Лобановського з футболістами

Фото: Ігор Суркс (fcdynamo.kiev.ua)

Президент футбольного клубу "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс розповів, що коли команду очолював Валерій Лобановський, після кожної гри і тренування вивішували докладну інформацію про тактико-тактичні дії, виконані кожним футболістом. Також він ніколи не кричав на футболістів.

Про це Суркіс розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Коли Лобановський прийшов [в команду, він говорив: "Я ж не буду лаятися з футболістами: вони зіграли погано або добре. Ми після кожної гри і тренування вивісимо тактико-тактичні дії". Скільки ТТД повинен зробити нападник, скільки - півзахисник, скільки - захисник, скільки - воротар. Ось воно і висить", - зазначив Суркіс.

Також за його словами, найбільше цікавився цією статистикою колишній гравець "Динамо" Валентин Белькевич.

"Був у нас футболіст Валік Белькевич. Він першим ділом забігав завжди і дивився, скільки він зробив на тренуванні. Це його найбільше цікавило. Якщо він бачив, що зробив норму, - все, до нього не було жодного питання, і він був дуже задоволений. Лобановський ніколи ні на кого не кричав", - підкреслив Суркіс.

Нагадаємо, Лобановський є найтитулованішим тренером колишнього СРСР та України. Він багато років був наставником київського "Динамо", на чолі якого двічі вигравав Кубок кубків УЄФА. Ця організація включила його в десятку кращих тренерів усіх часів.