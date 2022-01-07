"Не відкладаючи біжіть до лікаря": Комаровський розповів, коли біль у горлі небезпечний

За словами медика, існує так зване "Правило першої чашки".

"Якщо вранці болить горло, і цей біль не проходить після першої чашки теплого напою - вам потрібно не відкладаючи зустрітися з лікарем", - розповів доктор Комаровський.

Фото: Комаровський назвав тривожний біль в горлі (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Чи потрібно полоскати горло?

За словами педіатра, як при ангіні, так і при ГРВІ, полоскання горла просто марна річ і небезпечна.

"Лікувати полосканнями ангіну - це прямий шлях до інвалідності. Ангіна лікується антибіотиками, які приймаються всередину", - заявив в одному з інтерв'ю лікар.

Якщо ж болить горло, але це не ангіна, а якась гостра респіраторна інфекція, то сенсу полоскання теж немає.

"Коли на мигдалинах засохлий слиз, і ми прополощемо горло, тоді слиз зникне, тому нам стане легше? Тоді виникає питання: "Чому слиз засох?" - каже Комаровський.

Щоб не допускати появи засохлого слизу, потрібно подбати, щоб умови в приміщенні, де ви або ваша дитина перебуваєте, мали оптимальні параметри вологості і температури повітря.