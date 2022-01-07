"Не відкладаючи біжіть до лікаря": Комаровський розповів, коли біль у горлі небезпечний

Євген Комаровський назвав ознаки болю в горлі, який "сам не мине" і вимагає якомога більш швидкого звернення до лікаря за консультацією.
Про це педіатр повідомив на своїй сторінці в Instagram.
За словами медика, існує так зване "Правило першої чашки".
"Якщо вранці болить горло, і цей біль не проходить після першої чашки теплого напою - вам потрібно не відкладаючи зустрітися з лікарем", - розповів доктор Комаровський.
Фото: Комаровський назвав тривожний біль в горлі (instagram.com/doctor_komarovskiy)
За словами педіатра, як при ангіні, так і при ГРВІ, полоскання горла просто марна річ і небезпечна.
"Лікувати полосканнями ангіну - це прямий шлях до інвалідності. Ангіна лікується антибіотиками, які приймаються всередину", - заявив в одному з інтерв'ю лікар.
Якщо ж болить горло, але це не ангіна, а якась гостра респіраторна інфекція, то сенсу полоскання теж немає.
"Коли на мигдалинах засохлий слиз, і ми прополощемо горло, тоді слиз зникне, тому нам стане легше? Тоді виникає питання: "Чому слиз засох?" - каже Комаровський.
Щоб не допускати появи засохлого слизу, потрібно подбати, щоб умови в приміщенні, де ви або ваша дитина перебуваєте, мали оптимальні параметри вологості і температури повітря.
Раніше Євген Комаровський розповів, чи можна вагітніти після вакцинації від коронавірусу.
Також педіатр повідомив, який популярний напій не можна давати дітям, так як це загрожує проблемами зі здоров'ям.
Крім того лікар заявив, що у морози всім потрібно використовувати спеціальний засіб для захисту шкіри рук і губ.