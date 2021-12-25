"Пити це - сумна традиція": Комаровський розніс дуже популярний напій

Доктор Комаровський розкритикував вживання одного з найпопулярніших напоїв, особливо серед дітей, назвавши правильну альтернативу такому продукту.

Про це педіатр розповів на своїй сторінці в YouTube .

До педіатра звернулися глядачі з питанням, з якого віку дітям можна давати фруктові соки.

"Я вас сильно здивую, але дітям не треба давати фруктові соки. Як це не дивно", - заявив доктор Комаровський.

Чому фруктовий сік - це погано

По суті з фруктовим соком дитина отримує дуже солодку водичку, де звичайно ж є вітамін С. При цьому організм не отримує величезну кількість корисних речовин, які є саме в м'якоті фруктів.

"Дитині свіжі фрукти або фруктове пюре набагато краще фруктових соків... Фактично будь-який фруктовий сік - це концентровані вуглеводи, цукри, з якими потім треба щось робити", - додав педіатр.

Чим замінити сік?

Наприклад, набагато корисніше з'їсти п'ять яблук, ніж випити сік, вичавлений з цих п'яти яблук.

"Це взагалі така сумна традиція - давати дітям соки. Зараз все частіше і частіше в рекомендаціях дієтологів усього світу відсутні поради давати дітям соки", - упевнений педіатр.

Звичайно, це зручно, смачно, діти це люблять. Але з точки зору здоров'я кишечника, педіатр настійно рекомендує завжди, коли тільки можливо, замінювати соки цільними фруктами.

"Якщо мова йде про маленьких дітей, які просто не можуть ще їсти яблуко, обговорювати таку тему, як фруктове пюре", - говорить Комаровський.

Сік можна давати хіба що при хворобі

Фруктовий сік можна давати при інфекціях, коли ГРЗ, висока температура, і дитина відмовляється від пиття.

У таких випадках можна дати розведений з водою яблучний сік, щоб уникнути втрати рідини.