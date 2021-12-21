"Будь-яка жінка має це використовувати": Комаровський назвав найкращий засіб для захисту шкіри в мороз

Доктор Комаровський розповів, як захистити шкіру і губи, коли на вулиці мороз. Він назвав засіб, які допоможе позбавити вас від сухості і проблем.

Про це заслужений лікар України розповів на своєму YouTube-каналі.

За словами педіатра, захистити шкірні покриви допоможуть емоленти. Це особливі креми, мазі, лосьйони, які не дають шкірі втратити вологу.

"Будь-яка жінка, яка багато років хоче бути білою і пухнастою і хоче зберегти білою і пухнастою власну дитину, повинна в зимовий час використовувати ці емоленти", - заявив лікар.

Захисні засоби потрібно застосовувати, коли кількість вологи в шкірі максимальна, тобто, коли ви виходите з ванної та душу. У домі обов'язково повинні бути емоленти.

Застосовувати засоби потрібно у великих кількостях, особливо якщо є проблеми зі шкірою.

Найпростіші і дешеві емоленти - будь-яка олія -гліцерин, вазелін

Наносити їх потрібно щодня після водних процедур. А саме прийняття ванної або душу не повинно перевищувати 5-10 хвилин. Бажано, щоб вода була теплою, а не гарячою.

Якщо є проблеми зі шкірою, краще наносити саме мазі або креми, а лосьйони слід залишити на літо.

Щоб зберегти красу рук, Комаровський радить використовувати захисні рукавички під час миття посуду або прання, а якщо руки побували у воді, обов'язково їх змащувати кремом або маззю.

Губи допоможуть захистити захисні бальзами, які слід застосовувати як дорослим, так і дітям перед виходом на вулицю.