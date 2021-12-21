"Будь-яка жінка має це використовувати": Комаровський назвав найкращий засіб для захисту шкіри в мороз
Доктор Комаровський розповів, як захистити шкіру і губи, коли на вулиці мороз. Він назвав засіб, які допоможе позбавити вас від сухості і проблем.
Про це заслужений лікар України розповів на своєму YouTube-каналі.
За словами педіатра, захистити шкірні покриви допоможуть емоленти. Це особливі креми, мазі, лосьйони, які не дають шкірі втратити вологу.
"Будь-яка жінка, яка багато років хоче бути білою і пухнастою і хоче зберегти білою і пухнастою власну дитину, повинна в зимовий час використовувати ці емоленти", - заявив лікар.
Захисні засоби потрібно застосовувати, коли кількість вологи в шкірі максимальна, тобто, коли ви виходите з ванної та душу. У домі обов'язково повинні бути емоленти.
Застосовувати засоби потрібно у великих кількостях, особливо якщо є проблеми зі шкірою.
Найпростіші і дешеві емоленти - будь-яка олія -гліцерин, вазелін
Наносити їх потрібно щодня після водних процедур. А саме прийняття ванної або душу не повинно перевищувати 5-10 хвилин. Бажано, щоб вода була теплою, а не гарячою.
Якщо є проблеми зі шкірою, краще наносити саме мазі або креми, а лосьйони слід залишити на літо.
Щоб зберегти красу рук, Комаровський радить використовувати захисні рукавички під час миття посуду або прання, а якщо руки побували у воді, обов'язково їх змащувати кремом або маззю.
Губи допоможуть захистити захисні бальзами, які слід застосовувати як дорослим, так і дітям перед виходом на вулицю.
Зазначимо, що синоптики прогнозують пік морозів 22-23 грудня.
Раніше доктор Комаровський також попередив про серйозні наслідки частого вживання молочного.