ru ua
Нд, 26 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Після щеплення не можна вагітніти? Комаровський зробив важливу заяву

Новость на русском →
Неділя 26 грудня 2021 13:48
Після щеплення не можна вагітніти? Комаровський зробив важливу заяву Скрін відео: Євген Комаровський
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський відповів на хвилююче багатьох питання щодо вакцинації: чи можна вагітніти після того, як зробили щеплення. Заслужений лікар України остаточно розставив крапки над "і", заявивши, чи варто цього побоюватися.

Про це лікар розповів на своєму каналі в YouTube.

За словами педіатра, подібні питання викликають у нього шок. Адже глядачка задалася ними, почувши рекомендації свого лікаря, після того як прищепилася препаратом Moderna.

"Мене ваші питання жахливо засмутили... Перш за все, тому що інформацію ви отримали не від сусідки по лавочці, не від колеги в учительській... Ви отримали інформацію від лікаря, тобто людини з дипломом про вищу медичну освіту..." - заявив Комаровський.

Медик стверджує, що думка його "колеги" прямо протилежна думці сучасної медичної науки.

На сьогодні у світі введено понад 4 млрд доз вакцин від коронавірусу. І ніякої інформації про вплив на репродуктивну функцію немає, як немає і даних, що це може пошкоджувати плід.

"Проте ваш лікар дозволяє собі на рівному місці залякувати жінку і давати інформацію, абсолютно протилежну істині і здоровому глузду", - додав доктор.

Він порадив, по-перше, поміняти акушера-гінеколога, по-друге, нагадав, що вакцинація вагітних не впливає жодним чином на плід і не порушує репродуктивну функцію.

Раньше Комаровський розповів про популярний напій, який ми даємо дітям і любимо вживати самі, назвавши це "сумною традицією".

Також педіатр назвав єдиний вітамін, який потрібно приймати додатково.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский Євген Комаровський
LITE
Свято 26 грудня: що строго заборонено, традиції і кого потрібно обов'язково привітати
Свято 26 грудня: що строго заборонено, традиції і кого потрібно обов'язково привітати