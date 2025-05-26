"Не могу поверить": звезда "Кухни" Кузнецова чудом спаслась во время атаки на Киев
Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая в свое время строила карьеру в России, но с началом полномасштабной войны окончательно порвала со страной-агрессором, в ночь на 24 мая оказалась в эпицентре обстрела - осколок вражеской цели упал прямо возле дома ее родителей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актрисы.
Актриса поделилась эмоциями в соцсетях и выложила кадры с места происшествия.
"Я не люблю жаловаться. Это не моя история. Но вчера был самый страшный день в моей жизни. Я до сих пор не могу поверить, что это было со мной, моей семьей и что это было так близко", - написала Екатерина.
Екатерина Кузнецова пострадала от атаки РФ 24 мая (скриншот)
Той ночью, когда в Киеве снова завыла воздушная тревога, Кузнецова услышала тревожный свист за окном.
Не теряя ни секунды, она бросилась в комнату мамы, которая пыталась ее успокоить. Но уже через мгновение стало ясно - ситуация серьезная.
Один из обломков попал в дом напротив. Екатерина с семьей сразу бросилась на помощь пострадавшим.
Екатерина Кузнецова пострадала от атаки РФ 24 мая (скриншот)
В своем видео актриса показала масштаб разрушений: изуродованные дома, огонь и дым, обломки, разбросанные вокруг. Один из самых жутких моментов - пролет дрона прямо над ней, который также попал в кадр.
Екатерина Кузнецова пострадала от атаки РФ 24 мая (скриншот)
Напомним, именно в ночь на 24 мая Киев и область подверглись одной из самых мощных атак за последнее время.
Россия выпустила десятки дронов-камикадзе "Шахед" и нанесла ракетный удар. В столице и области зафиксировали разрушения, есть пострадавшие.
Уже следующей ночью, 25 мая, агрессор устроил еще более массированное нападение. Россия запустила 367 воздушных целей, среди которых - 69 ракет и 298 дронов.
Эти террористические атаки привели к гибели 12 человек, еще более 60 получили ранения.
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