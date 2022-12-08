"Нельзя не касаться": как выглядит Музей науки в Черновцах (фото)

Малая академия наук Украины открыла для юных посетителей интерактивный Музей науки в Черновцах. Он стал уже третьим, вслед за подобными музейными пространствами Киева и Львова. Всего в планах МАН - открыть 10 таких музеев по всей Украине в ближайшие годы.

Как выглядит новый музей, который заинтересует как юных, так и взрослых - смотрите в нашем материале ниже.

Как выглядит Музей науки в Черновцах

На входе в музей написано: "Нельзя не прикасаться!", а это значит, что дети могут не только рассматривать экспонаты, как обычно, но еще и играть с ними.

Здесь соединены между собой две составляющие - развлекательная и учебная. Таким образом, гораздо интереснее можно воспринять и изучить тот или иной закон или явление.

Музей насчитывает около 100 экспонатов для экспериментов, большинство из которых привезли в Черновцы из Киева, часть экспонатов предоставляет Музей интересной науки из Одессы, другие прибыли от международных партнеров.

В частности, немецкий музей "Технозеум" из Мангайма передал экспозицию "Оптические иллюзии", которая демонстрирует особенности комнаты Эймса, а также позволит посмотреть сквозь зеркальный лабиринт и понять принцип работы калейдоскопа.

Музей науки в Черновцах (фото: Batteries Agency)

Маленькие посетители музея будут исследовать в интересной игровой форме физические, химические, биологические и другие научные явления.

Интерактивное пространство, уверены в МАН, поможет юным исследователям познавать науку на практике: наблюдать за микроорганизмами, проверять разные материалы на прочность, попытаться вернуть деформированные предметы в их первоначальную форму.

"Открытие музеев науки в западных регионах Украины - наш сознательный приоритет. Мы хотим предоставить равные образовательные возможности всем украинским детям, в том числе и тем, чьи семьи вынуждены были покинуть свои дома и переехать сюда в поисках безопасности. Наши интерактивные пространства станут ячейками для общения детей, будут способствовать их адаптации и психологической разгрузке", - говорит президент Малой академии наук Станислав Довгий.

Музей науки в Черновцах (фото: Batteries Agency)

Следующий Музей науки будет открыт в Ужгороде, впоследствии - в Ивано-Франковске и Тернополе.

Экспозиция в каждом будет работать около полугода, ведь именно столько времени она в среднем интересует аудиторию - детей и их родителей. Поэтому экспонаты будут перевозить из города в город.