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Украина обменяла одного из священников УПЦ МП на 28 военных, - Малюк

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Пятница 21 апреля 2023 17:23
Украина обменяла одного из священников УПЦ МП на 28 военных, - Малюк Фото: Василий Малюк, глава СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас в Украине открыто производство в отношении 61 священнослужителя УПЦ МП. Россия очень ценит своих агентов в рясах, благодаря чему удалось вернуть 28 воинов домой в обмен на одного из священников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Службы безопасности Украины Василия Малюка в интервью "Интерфаксу".

"Я уже говорил ранее - наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковные саны", - заявил Малюк.

По словам главы СБУ, в результате комплексных контрразведывательных и безопасностных мероприятий, были открыты уголовные производства в отношении 61 священнослужителя. В целом суд уже вынес 7 приговоров в отношении клириков, которые стали на сторону врага. Двух из них потом обменяли на пленных воинов.

"И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах - так, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих", - отметил глава СБУ.

В частности было прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ МП.

"Мы искореняем российскую агентуру на нашей земле. Агентам ФСБ в рясах нет места в стране, которая воюет. И пусть предатели даже не мечтают "замолить" свои грехи", - отметил Малюк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, с начала полномасштабного вторжения, из российского плена домой удалось вернуть 2235 украинцев и украинок.

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